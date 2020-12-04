За сутки оккупанты 9 раз нарушили мирные договоренности на Донбассе

Потерь со стороны украинских защитников нет.

За сутки оккупанты 9 раз нарушили мирные договоренности на Донбассе
Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

За 3 декабря оккупанты в зоне боевых действий на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, враг четыре раза провел дистанционное минирование местности перед позициями наших войск.

Также оккупанты произвели несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного - из подствольного гранатомета.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Огонь наши воины не открывали.

С начала текущих суток, в утренние часы 4 декабря, роSSийско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года, и использовали запрещенное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, осуществив обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Водяное.

Огневые действия противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения огонь в ответ не открывали.

Напомним, что за 2 декабря роSSийские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня около Водяного. С начала текущих суток на этом участке зафиксировано два нарушения мирных договоренностей со стороны оккупантов.

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