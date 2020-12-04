Глава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - Кондратюк

Закон защищает право беременных женщин и матерей новорожденных детей на труд.

Глава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - Кондратюк
Фото: facebook/Anna Kovalenko

Глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко ждет ребенка. Увольняться из-за этого с должности она не собирается.

Информацию о беременности Коваленко подтвердила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

Она сообщила, что к ней обратилась Анна Коваленко по поводу спекуляций в СМИ относительно ее возможного увольнения с должности из-за беременности.

"Хочу выразить слова поддержки и солидарности главе Черниговской ОГА Анне Коваленко, которая ждет прекрасного события - рождения ребенка и собирается сочетать радость материнства с ответственной работой на своей должности. Это обычная практика для большинства цивилизованных страны Европы и мира, когда политики, депутаты, высокопоставленные чиновники занимаются уходом за маленькими детьми и одновременно продолжают эффективно выполнять свой долг перед обществом", - отметила Кондратюк.

Она также добавила, что закон защищает право беременных женщин и матерей новорожденных детей на труд.

"Согласно принятому Верховной Радой законодательству, женщины имеют право сами определять, когда и на какой срок идти в декретный отпуск. Также в декретные отпуска могут идти мужчины, бабушки и дедушки, что открывает женщинам возможность продолжать работать дальше", - подчеркнула вице-спикер.

Напомним, Верховная Рада Украины 1 декабря приняла за основу проект закона №3695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком".

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