Фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского освободили из-под стражи

Его освободили из-за того, что истек срок его содержания под стражей.

Фигуранта дела об убийстве херсонской активистки и заместителя городского головы Екатерины Гандзюк Игоря Павловского отпустили из-под стражи.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на его адвоката Владимира Сергета.

По словам защитника, Павловского освободили потому, что истек срок его содержания под стражей.

"У него закончилась мера пресечения 24-го ноября. Прокуратура по новому меру пресечения не подавала", - сказал Сергет.

Дальнейшие действия по этому делу он комментировать отказался.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018 года после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой возле ее дома в Херсоне.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям нападения на Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Павловского судят отдельно. Следствие считает его посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Также в феврале Павловскому объявили новое подозрение - угон авто.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

18 сентября сообщили, что Павловский согласился сотрудничать со следствием и обязался давать обличительные показания относительно организаторов и заказчиков преступления. 1 октября Павловский подтвердил вину Мангера в заказе убийства Гандзюк и объяснил, что давал неправдивые показания о непричастности Мангера из-за угроз.

16 октября Приморский районный суд Одессы признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления против Гандзюк и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.