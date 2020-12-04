Фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского освободили из-под стражи

Его освободили из-за того, что истек срок его содержания под стражей.

Фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского освободили из-под стражи
Фото: Lb.ua

Фигуранта дела об убийстве херсонской активистки и заместителя городского головы Екатерины Гандзюк Игоря Павловского отпустили из-под стражи.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на его адвоката Владимира Сергета.

По словам защитника, Павловского освободили потому, что истек срок его содержания под стражей.

"У него закончилась мера пресечения 24-го ноября. Прокуратура по новому меру пресечения не подавала", - сказал Сергет.

Дальнейшие действия по этому делу он комментировать отказался.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018 года после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой возле ее дома в Херсоне.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям нападения на Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Павловского судят отдельно. Следствие считает его посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Также в феврале Павловскому объявили новое подозрение - угон авто.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

18 сентября сообщили, что Павловский согласился сотрудничать со следствием и обязался давать обличительные показания относительно организаторов и заказчиков преступления. 1 октября Павловский подтвердил вину Мангера в заказе убийства Гандзюк и объяснил, что давал неправдивые показания о непричастности Мангера из-за угроз.

16 октября Приморский районный суд Одессы признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления против Гандзюк и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц УкраиныМИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины
Назван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны СШАНазван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны США
Ульяна Супрун жестко ответила Степанову на обвинения в коллапсе медициныУльяна Супрун жестко ответила Степанову на обвинения в коллапсе медицины
ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
Лукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить БеларусьЛукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить Беларусь
Блок рекламы


Похожие новости
С 1 января все, кто обязан декларировать свои доходы, должны это делать, - СоболевС 1 января все, кто обязан декларировать свои доходы, должны это делать, - Соболев
Фигуранта дела Микитася ВАКС арестовал с залогом в 1 млн грнФигуранта дела Микитася ВАКС арестовал с залогом в 1 млн грн
ЕСПЧ решил присоединить к "донбасскому делу" Украины против РоSSии два других межгосударственных делаЕСПЧ решил присоединить к "донбасскому делу" Украины против РоSSии два других межгосударственных дела
Насалик обжаловал закрытие своего дела о декларацииНасалик обжаловал закрытие своего дела о декларации
Антикорсуд за день закрыл три дела о недостоверном декларированииАнтикорсуд за день закрыл три дела о недостоверном декларировании
Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела по декларацииНасалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела по декларации
Маркив: если бы я отвечал на все вопросы, меня бы освободили за три дняМаркив: если бы я отвечал на все вопросы, меня бы освободили за три дня
ГБР завершило расследование дела против ЧерноволГБР завершило расследование дела против Черновол
Имеющего непогашенную судимость замдиректора КП “ГИВЦ” Стеценко вместо увольнения перевели на должность замначальника отдела (документ)Имеющего непогашенную судимость замдиректора КП “ГИВЦ” Стеценко вместо увольнения перевели на должность замначальника отдела (документ)
НАБУ завершило расследование относительно шести фигурантов дела "короля контрабанды" АльперинаНАБУ завершило расследование относительно шести фигурантов дела "короля контрабанды" Альперина
Последние новости
Подгружаем последние новости