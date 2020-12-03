Послы стран "Вышеградской четверки" посетили КПВВ "Золотое" в Луганской области

Послы проинспектировали ситуацию по безопасности.

Послы стран "Вышеградской четверки" посетили КПВВ "Золотое" в Луганской области
Фото: Посольство Польщі в Україні

Послы Венгрии, Чехии, Словакии и Польши посетили КПВВ "Золотое" в Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Польши в Украине.

"В Луганской области послы стран "Вышеградской четверки" проинспектировали ситуацию по безопасности, в том числе посетили недавно открытый пункт пропуска "Золотое" на контактной линии", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 ноября Украина открыла все КПВВ на линии разграничения. Боевики запрещали пересечение в Золотом и Счастье. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявляла, что роSSийская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома" или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины №392 от 20 мая 2020 года.

КПВВ были закрыты с целью предотвращения распространения коронавируса.

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