Умер бывший президент Франции Жискар д'Эстен

Жискар д'Эстен был президентом Франции с 1974 по 1981 год.

Умер бывший президент Франции Жискар д'Эстен

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер в своем имении в департаменте Луара и Шер. Ему было 94 года.

Об этом сообщает Reuters.

Жискар д'Эстен был президентом Франции с 1974 по 1981 год. Во времена своего президентства внутри страны делал шаги, направленные на модернизацию французского общества, позволил развод по взаимному согласию, легализовал аборты и снизил возрастной ценз до 18 лет с 21.

Во внешней политике стал ключевым архитектором европейской интеграции. Он стремился либерализовать экономику и социальные отношения после многих лет консервативного голлистского правления.

В Европе Жискар д'Эстен наладил тесные отношения с бывшим канцлером Западной Германии Гельмутом Шмидтом, и вместе они заложили основы единой валюты евро, создав Европейскую валютную систему.

В 1981 году, баллотируясь на второй срок, Жискар д'Эстен потерпел поражение от социалиста Франсуа Миттерана.

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