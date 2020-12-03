Карантин выходного дня повлиял на распространение COVID-19, но его недостаточно для стабилизации ситуации, - КШЭ

Коллапс медицинской системы может предотвратить только немедленное введение полного локдауна.

Карантин выходного дня повлиял на распространение COVID-19, но его недостаточно для стабилизации ситуации, - КШЭ
Фото: ohchr.org

Специалисты Киевской школы экономики считают, что карантин выходного дня повлиял на распространение COVID-19 в Украине, но его недостаточно для стабилизации ситуации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Украина по показателям заболеваемости движется вверх к странам Европы с наибольшим распространением COVID-19, это - Польша, Бельгия, Чехия, Румыния, Украина. Наша страна пока единственная, которая пока продолжает тренд роста заболеваемости", - сказал руководитель ключевых проектов Юрий Ганиченко на еженедельной презентации анализа KШЭ.

По его словам, рассматривалась возможность, что карантин выходного дня может сработать как полный локдаун, однако на практике реализовался "желтый" сценарий, когда в будни ситуация действительно ухудшается.

""Желтый" сценарий означает, что карантин выходного дня повлиял, но его недостаточно для стабилизации. Если бы карантин выходного дня продолжался и дальше, то у нас была бы пиковая нагрузка (на систему здравоохранения - ред.) в 20 тыс. случаев уже где-то в январе", - сказал он.

Руководитель Центра экономики здравоохранения KШЭ, экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сказал, что карантин выходного дня является ярким примером, как не нужно проводить политику карантина.

"Во-первых, не было никаких доказательств или обоснования гипотез, почему карантин выходного дня должен сработать. Есть определенное влияние на рост заболеваемости, но самого роста карантин выходного дня не остановил, эффекта не дал", - констатировал он.

Ковтонюк подчеркнул, что практика введения локдаунов в Европе показала, что для стабилизации ситуации необходимо четыре недели, для снижения заболеваемости - шесть недель.

"Карантин выходного дня, который действовал три недели, не мог улучшить ситуацию ни с госпитализацией, ни с заболеваемостью", - сказал он.

Ковтонюк подтвердил вывод KШЭ о том, что коллапс медицинской системы может предотвратить только немедленное введение полного локдауна.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет 100%. На сегодня продолжаются обсуждения, когда именно его вводить - в декабре или 2 января.

Также сообщалось, что правительство не будет продолжать карантин выходного дня, а предварительные результаты этих ограничений станут известны на этой неделе. Ранее глава Минздрава заявил, что карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта.

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