Офис генпрокурора обвинил НАБУ в "попытке публичной дискредитации" и давления на Венедиктову

У Венедиктовой ответили на обвинения Бюро в препятствовании привлечению виновных к ответственности.

Офис генпрокурора обвинил НАБУ в "попытке публичной дискредитации" и давления на Венедиктову
Фото: 5.ua

В Офисе генерального прокурора заявляют, что заявление Национального антикоррупционного бюро, в котором Бюро обвинило Офис генпрокурора в препятствовании привлечению виновных к ответственности по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, является безосновательным.

Об этом говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Отмечается, что 1 декабря 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова изменила группу прокуроров по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии, которое расследуется детективами НАБУ.

"В связи с тем, что дело приобрело резонансный статус, с целью обеспечения быстрого, полного, непредвзятого, всестороннего и эффективного исследования всех обстоятельств уголовного производства, генеральным прокурором действительно было принято решение о включении Генерального прокурора в состав группы. Кроме этого, с целью достижения эффективного досудебного расследования и изучения обстоятельств дела по существу, в состав группы прокуроров, были включены и.о. руководителя САП Максим Грищук, а старшим группы определен начальник управления САП Андрей Довгань", - сообщили в Офисе генпрокурора, отметив, что такие действия Венедитковой "не требовали никаких согласований ни с одним лицом или органом досудебного расследования".

В Офисе генпрокурора отметили, что изменение группы прокуроров в уголовном производстве не влияет на проведение следственных розыскных действий.

Также отмечается, что в деле бывшего владельца "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка Офис Генерального прокурора действительно дважды возвращал материалы уголовного производства в НАБУ об экстрадиции. Кроме того, Офис неоднократно обращался к НАБУ с просьбой предоставить дополнительные сведения и процессуальные решения, выявленные и принятые в рамках уголовного производства.

"Именно по инициативе генерального прокурора проводилось совещание с руководителями НАБУ и САП об имеющихся процессуальных нарушениях, которые могут поставить под угрозу конечный результат в виде законного уголовного преследования подозреваемого", - заявили в Офисе генпрокурора.

Задержку с экстрадицией объяснили необходимостью устранения всех процессуальных нарушений в материалах экстрадиционного запроса.

У Венедиктовой также ответили на обвинения в том, что не изменился прокурор в производстве относительно формулы "Роттердам+", отметив, что в течение следствия "никто не высказывал сомнений в его эффективности и не стоял вопрос о необходимости замены прокурора в производстве, в том числе и в связи с его возможной заинтересованностью в предотвращении публичного судебного разбирательства противоправных действий должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний-бенефициаров".

"Однако сразу после принятия прокурором САП Виталием Пономаренко решения о закрытии уголовного производства возник ряд вопросов относительно эффективности следствия и необходимости замены прокурора в производстве", - пояснили в Офисе генпрокурора.

В ведомстве заявили, что расценивают обвинения НАБУ "исключительно как попытку публичной дискредитации, как руководителя правоохранительного органа, так и его сотрудников, и снижения уровня доверия к ним до критически низкого путем манипулирования фактами и безосновательными обвинениями".

Кроме того, добавляют в Офисе, "искажение НАБУ реальных фактов может свидетельствовать о попытке скрыть неэффективность осуществленных досудебных расследований и использование СМИ в целях давления на генерального прокурора для принятия тех или иных процессуальных решений", что является нарушением действующего законодательства Украины и гарантий самостоятельности и независимости прокурора в осуществлении его деятельности.

Напомним, накануне в НАБУ заявили о давлении на следствие по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, в котором подозреваемым является экс-нардеп и бывший конечный бенефициарный владелец "Укрбуда" Максим Микитась. Заместителю главы ОП Олегу Татарову подготовили подозрение, но Венедиктова остановила его вручение.

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