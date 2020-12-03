Оккупанты семь раз обстреляли и пытались дистанционно заминировать позиции ВСУ на Донбассе

Украинские военные ответный огонь не открывали.

Оккупанты семь раз обстреляли и пытались дистанционно заминировать позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала суток роSSийско-оккупационные войска на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного, боевики осуществили несколько выстрелов из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов. На этом же участке четыре раза было зафиксировано дистанционное минирование позиций ВСУ, оккупанты использовали запрещенные мины ПОМ-2.

Кроме того, выстрелами из противотанкового гранатомета роSSийско-оккупационные войска нарушали провозглашеный режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное.

"Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе.

Напомним, 1 декабря вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе. Потерь среди ВСУ не было.

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