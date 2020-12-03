Нардепы разрешили “газовщикам” вторгаться в дома и частные жилища для “техобслуживания”

Верховная Рада (ВР) приняла закон, по которому предоставляется право доступа представителя оператора газораспределительной системы в жилище граждан для технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения. Правда, порядок такого доступа еще не принят Радой, сроки введения этой нормы еще не ясны и пока неизвестно – на каких основаниях такое станет возможным и что будет, если граждане не станут пускать “газовиков” к себе домой или в многоэтажку. Принятый во втором чтении законопроект также предусматривает и новшества относительно тарифов на комуслуги – этим должна озаботиться профильная Нацкомиссия. А за счетчики тепла, которые люди установили за свой счет, “тепловики” должны будут компенсировать расходы потребителей.

О принятии закона KV стало известно в ходе пленарного заседания ВР 3 декабря 2020 года.

Законопроект №2458 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг” во втором чтении и в целом поддержали 240 народных депутатов (против – 3, воздержались – 60, не голосовали – 37 нардепов из 340 присутствовавших в сессионном зале).

Результаты голосования за №2458 во втором чтении по фракциям:

“Слуга народа”: за – 199, против – 0, воздержались – 7, не голосовали – 6, отсутствовали – 34 (всего во фракции 246 депутатов);

“Оппозиционная платформа – За жизнь”: за – 11, против – 0, воздержались – 1, не голосовали – 19, отсутствовали – 13 (всего во фракции 44 депутата);

“Европейская солидарность”: за – 1, против – 0, воздержались – 19, не голосовали – 1, отсутствовали – 6 (всего во фракции 27 депутатов);

ВО “Батькивщина”: за – 0, против – 1, воздержались – 10, не голосовали – 1, отсутствовали – 12 (всего во фракции 24 депутата);

“За майбутне”: за – 1, против – 0, воздержались – 12, не голосовали – 5, отсутствовали – 6 (всего в группе 24 депутата);

“Довира”: за – 9, против – 2, воздержались – 4, не голосовали – 2, отсутствовали – 3 (всего в группе 20 депутатов);

“Голос”: за – 15, против – 0, воздержались – 0, не голосовали – 1, отсутствовали - 4 (всего во фракции 20 депутатов);

внефракционные: за – 4, против – 0, воздержались – 7, не голосовали – 2, отсутствовали – 5 (внефракционных депутатов 18).

Законопроект предусматривает единовременный переход на новые договоры о предоставлении услуг по поставке тепловой энергии, горячему водоснабжению, централизованному водоснабжению и водоотведению, обращению с бытовыми отходами (коммунальных услуг). Это касается потребителей комуслуг в частном секторе и в многоквартирных домах, которые не приняли решения о выборе модели договорных отношений с поставщиком услуги. Авторы принятого документа рассчитывают, что такой переход позволит избежать хаоса в процессе предоставления и оплаты коммунальных услуг.

Вводятся публичные договора о предоставлении коммунальных услуг, что должно упростить процедуру заключения договоров как для исполнителей, так и для потребителей.

Авторы законопроекта рассчитывают, что это позволит избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с заключением договоров в письменной форме.

По закону, поставщики комуслуг должны будут обязательно информировать потребителей, с которыми будут заключены публичные договоры, в части требований к качеству этих услуг и другой необходимой информации по каждому дому отдельно (с помощью официального сайта органа местного самоуправления или на собственном сайте).

При этом, совладельцам многоквартирного дома позволяется в любое время изменять вид договора – если они выбрали определенную модель.

Законом “совершенствуются” механизмы формирования тарифов на коммунальные услуги – вводится дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия или отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов – ЦТП или ИТП). Это делается, чтобы не было двойной компенсации потребителями расходов на содержание и обслуживание теплопунктов.

Также законодатель уходит от требования по формированию подомных тарифов на горячую воду при наличии в таких домах ИТП, поскольку расчеты по каждому отдельному дому – это и долго, и дорого с точки зрения поставщика услуги, а кроме того – разные тарифы на горячее водоснабжение для многоквартирных домов приведет к недовольству среди населения, считают авторы принятого законопроекта.

Принятая во втором чтении версия законопроекта также предусматривает возвращение средств, заложенных в тарифах поставщика на установку счетчиков, если потребитель установил счетчик за свой счет.

Закон также определяет полномочия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии. В частности, изменяется механизм формирования тарифов.

Также определяются полномочия НКРЭКУ по утверждению для операторов газораспределительных систем методики расчета предельных уровней стоимости выполнения работ по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах, а также типового договора на такое обслуживание.

Кроме того, документ регулирует проведение органами местного самоуправления ОМС конкурсов по назначению управляющих многоквартирных домов. Такие конкурсы, правда, будут проводиться ОМС только в случае получения местной властью протокола собрания совладельцев многоквартирного дома с просьбой назначить управляющего.

Вместе с тем, законопроект дает право исполнителям услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий или управляющим досрочно разрывать договоры о предоставлении услуг, предупредив об этом потребителей не позднее чем за два месяца до дня расторжения.

Первоначально изменениями также предусматривалось, что в случае отказа собственника допустить к объекту недвижимого имущества представителя исполнителя коммунальных услуг, последний может совершить несанкционированный доступ к объекту и отключить ему коммуникации. Так было в первом чтении. Во втором скандальную новеллу урезали: уточнено, что это будет касаться только газовщиков.

Предоставлено “право доступа представителя оператора газораспределительной системы или иного предприятия, с которым заключен договор по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, в жилище, иной объект недвижимого имущества для технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения в таком доме”, хотя сам порядок такого доступа еще должен быть определен (законодательством).

“Реализация указанного Закона позволит упорядочить процесс предоставления жилищно-коммунальных услуг, установить четкие правила игры для всех участников отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг”, – декларируют в Пояснительной записке авторы принятого документа.