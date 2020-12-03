Судьи КСУ провели консультации с представителями Венецианской комиссии

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий вместе с судьями Виктором Городовенко, Олегом Первомайским, Петром Филюком, Галиной Юровской и Владимиром Мойсиком провели профессиональную встречу с экспертами Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия).

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Отмечается, что стороны обсудили ряд вопросов относительно процесса реформирования законодательства, касающегося порядка организации и деятельности КСУ и статуса судей.

"В ходе встречи собеседники уделили внимание и другим актуальным темам и выразили готовность продолжать активный диалог для углубления сотрудничества", - говорится в сообщении.

Напомним, Венецианская комиссия внесла в повестку дня пункт "Срочный вывод о реформе Конституционного Суда Украины" и планирует принять решение относительно конституционного кризиса в Украине уже в декабре.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением КСУ от 27 октября 2020 года. Зеленский отметил, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

В частности, президент обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного Суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, соблюдении КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности, относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления. Президент призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.

В начале ноября Зеленский заявил, что не будет отзывать законопроект о роспуске КСУ.

Ранее президент подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Кроме того, в Раде зарегистрировали законопроект, восстанавливающий действие отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действия пунктов закона "О предотвращении коррупции" - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.