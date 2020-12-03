Аграрии просят Зеленского назначить нардепа Ивченко министром агрополитики

Подписанты заявления призвали восстановить Министерство аграрной политики и сельского развития.

Аграрии просят Зеленского назначить нардепа Ивченко министром агрополитики
Вадим Ивченко
Фото: Макс Левин

Представители аграрных ассоциаций, научных, общественных объединений обратились к президенту Владимиру Зеленскому о необходимости восстановления Министерста аграрной политики и сельского развития.

Об этом говорится в заявлении, которое есть в распоряжении LB.ua.

Аграрии отмечают, что агропродовольственный сектор генерирует около 20% ВВП, обеспечивает около 40% валютной выручки, и т.д. А от состояния его развития зависит успешность таких отраслей, как сельскохозяйственное машиностроение, переработка и химическая промышленность.

"Учитывая это, чрезвычайно актуальным является вопрос восстановления Министерства аграрной политики и сельского развития. Очевидно, что без профильного министерства преодолеть системный кризис будет невозможно, ведь ситуация будет значительно усиливаться обострением климатических изменений, к которым, как показал нынешний год, Украина не готова" , - говорится в заявлении. Подписанты просят президента назначить министром агрополитики депутата Верховной Рады VIII- IX созывов Вадима Ивченко.

"По нашему мнению, кандидатура Ивченко является оптимальной по многим причинам. Вадим Евгеньевич является высококвалифицированным специалистом по вопросам аграрной политики и земельных отношений, кандидат наук по аграрной экономике, имеет многолетний опыт нормотворческой и законотворческой работы, глубоко знает отрасль", - отмечается в заявлении.

Напомним, осенью прошлого года Кабинет министров присоединил Министерство аграрной политики и продовольствия к Министерству экономического развития и торговли.

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