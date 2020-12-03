На выборах в Намибии победил Адольф Гитлер, он пообещал "не пытаться покорить мир"

Политик признался, что немного стесняется своего имени, но не собирается его менять.

Политик по имени Адольф Гитлер Уунон набрал почти 85% голосов на выборах в поселении Омпунджа на севере Намибии.

Об этом сообщает Daily Mail.

Политик рассказал, что имя ему выбрал отец, который, вероятно, не очень хорошо понимал, чем именно известен Адольф Гитлер.

Адольф Гитлер Уунон также подчеркнул, что "не стремится покорить весь мир".

"В детстве я считал это совершенно нормальным именем. Только будучи подростком, я понял, что этот человек хотел покорить весь мир. Тот факт, что у меня есть это имя, не означает, что я хочу покорить Ошан (регион, где он выиграл выборы, - ред.). Это не значит, что я стремлюсь к мировому господству", - отметил он.

Гитлер признался, что немного стесняется своего имени, но не собирается его менять.

В прошлом году ФБР рассекретило документы о возможном бегстве Гитлера в Аргентину.