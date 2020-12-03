В Украине прогнозируется до 40 000 больных COVID-19 в сутки - экс-заместитель главы Минздрава

Бывший замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк считает, что снизить заболеваемость коронавирусом в Украине поможет полный локдаун сроком на месяц. Эксперт считает бесполезным введение "оранжевой" карантинной зоны, так как в "оранжевой" зоне серьезных ограничений как таковых нет, кроме ношения масок.

"Мы считаем, что Украине нужно ввести на ограниченное время полный локдаун сроком на один месяц. Это нужно сделать немедленно", - сказал экс-заместитель главы Минздрава.

По словам Ковтонюка, через месяц можно начать возвращаться к модели адаптивного карантина в регионах, а пока нужно вводить строгие меры.

Бывший чиновник прогнозирует, что если сейчас не ввести локдаун, то кривая заболеваемости резко пойдет вверх, и достаточно быстро в январе может быть достигнут показатель в 20 тыс. заболевавших, а в феврале это может быть уже 40 тыс. Такой нагрузки украинские больницы не выдержат.

Ковтонюк отметил, что введение карантина на новогодние праздники создаст риски того, что "мы можем просто до этого момента не дойти, а уже к 4 января система больниц может достичь критичной нагрузки".

Как известно, в Украине отменили карантин выходного дня и временно вернули ограничения оранжевой зоны на территории всей страны.