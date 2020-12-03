В Украине прогнозируется до 40 000 больных COVID-19 в сутки - экс-заместитель главы Минздрава

Бывший замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк считает, что снизить заболеваемость коронавирусом в Украине поможет полный локдаун сроком на месяц. Эксперт считает бесполезным введение "оранжевой" карантинной зоны, так как в "оранжевой" зоне серьезных ограничений как таковых нет, кроме ношения масок.

В Украине прогнозируется до 40 000 больных COVID-19 в сутки: экс-заместитель главы Минздрава сделал важное заявление

"Мы считаем, что Украине нужно ввести на ограниченное время полный локдаун сроком на один месяц. Это нужно сделать немедленно", - сказал экс-заместитель главы Минздрава.

По словам Ковтонюка, через месяц можно начать возвращаться к модели адаптивного карантина в регионах, а пока нужно вводить строгие меры.

Бывший чиновник прогнозирует, что если сейчас не ввести локдаун, то кривая заболеваемости резко пойдет вверх, и достаточно быстро в январе может быть достигнут показатель в 20 тыс. заболевавших, а в феврале это может быть уже 40 тыс. Такой нагрузки украинские больницы не выдержат.

В Украине прогнозируется до 40 000 больных COVID-19 в сутки: экс-заместитель главы Минздрава сделал важное заявление

Ковтонюк отметил, что введение карантина на новогодние праздники создаст риски того, что "мы можем просто до этого момента не дойти, а уже к 4 января система больниц может достичь критичной нагрузки".

Как известно, в Украине отменили карантин выходного дня и временно вернули ограничения оранжевой зоны на территории всей страны.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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