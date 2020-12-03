Убийство сотрудника Администрации президента: прокурор попросил для напавшего 9 лет тюрьмы

Преступление произошло в марте 2019 на ул. Баггоутовской в Киеве.

Прокуратура Киева просит суд назначить наказание в виде лишения свободы на 9 лет для гражданина Армении, обвиняемого в нападении на прохожего весной прошлого года. Потерпевший - сотрудник Администрации Президента Украины Александр Бухтатый - от полученных травм скончался.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что преступление произошло в марте 2019 на ул. Баггоутовской в Киеве .

"Обвиняемый вместе с сообщником совершили разбойное нападение на прохожего, нанеся ему не менее четырех ударов в область головы. Тело потерпевшего утром следующего дня нашли местные жители. Погибшим оказался сотрудник Администрации Президента Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину частично. Заслушав стороны, суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого. Следующее судебное заседание назначено на 20 января 2021 года.