Убийство сотрудника Администрации президента: прокурор попросил для напавшего 9 лет тюрьмы
Преступление произошло в марте 2019 на ул. Баггоутовской в Киеве.
Прокуратура Киева просит суд назначить наказание в виде лишения свободы на 9 лет для гражданина Армении, обвиняемого в нападении на прохожего весной прошлого года. Потерпевший - сотрудник Администрации Президента Украины Александр Бухтатый - от полученных травм скончался.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Отмечается, что преступление произошло в марте 2019 на ул. Баггоутовской в Киеве.
"Обвиняемый вместе с сообщником совершили разбойное нападение на прохожего, нанеся ему не менее четырех ударов в область головы. Тело потерпевшего утром следующего дня нашли местные жители. Погибшим оказался сотрудник Администрации Президента Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый признал свою вину частично. Заслушав стороны, суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого. Следующее судебное заседание назначено на 20 января 2021 года.
Напомним, 14 марта 2019 года в Киеве был обнаружен убитым сотрудник Администрации Президента Украины Александр Бухтатый. Один из нападавших, 25-летний гражданин Армении, вскоре был задержан. Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 187 УК (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни человека, подвергшегося нападению). У задержанного изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего.