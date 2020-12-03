Кличко номинировал на секретаря Киеврады своего бывшего помощника, которого судили за подделку диплома

Мэр Киева отметил, что знает Владимира Бондаренко как "эффективного и компромиссного" человека.

Кличко номинировал на секретаря Киеврады своего бывшего помощника, которого судили за подделку диплома
Фото: kievcity.gov.ua/

Мэр Киева Виталий Кличко номинировал на секретаря Киевского городского совета своего бывшего помощника Владимира Бондаренко.

Об этом Кличко заявил на заседании Киеврады.

"Я действительно предложил Бондаренко Владимира Владимировича как человека компетентного, человека, которого знаю много лет, человека, который эффективен, человека, который компромиссен. Убежден, что этот человек сможет выполнить свои обязанности", - сказал мэр.

Кличко отметил, что сейчас важно объединиться. Он также отметил, что депутаты уже подали свои предложения по работе в комиссиях, и все они будут рассмотрены.

Секретаря Киеврады, который также будет заместителем городского головы, избирают тайным голосованием.

Напомним, Владимир Бондаренко работал с Кличко с 2007 года, тогда он стал его помощником в Киевском горсовете. В 2013-2014 годах был помощником Кличко в Верховной Раде.

В июне 2017-го Кличко отстранил от исполнения должностных обязанностей руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко. Поводом послужило журналистское расследование о том, что у него поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко. В архиве ЛНУ журналистам сообщили, что Бондаренко не заканчивал обучение и не получал диплом, а в архиве КНУ показали копию диплома бакалавра, якобы выданного Бондаренко Львовским университетом.

В октябре 2017-го Шевченковский райсуд Киева освободил Бондаренко от уголовной ответственности в этом деле в связи с окончанием сроков давности.

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