ЕС настаивает на выполнении Минских договоренностей как условия достижения мира в Украине

По словам Борреля, перемирие на Донбассе является позитивным развитием событий.

ЕС настаивает на выполнении Минских договоренностей как условия достижения мира в Украине
Жозеп Боррель
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Европейский Союз настаивает на выполнении Минских договоренностей как единственной возможности достижения прочного мира в Украине.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время открытия 27-го Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает "Укринформ".

"Для достижения прочного мира в Украине нужно долгосрочное политическое решение... и политическая воля сторон конфликта. Полное выполнение Минских соглашений является ключом и условием в этом контексте", - сказал Боррель.

По его словам, перемирие на Донбассе является позитивным развитием событий.

Боррель назвал работу СММ ОБСЕ на Донбассе как "неоценимой" и подчеркнул, что страны-члены ЕС вносят более 2/3 бюджета и персонала этой миссии, мандат которой не может быть снижен ни при каких основаниях.

Высокий представитель ЕС отметил, что Крым и город Севастополь продолжают быть незаконно аннексированными Россией, и в этом контексте подтвердил поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, в июне Евросоюз продлил санкции против РФ за невыполнение Минских договоренностей. Ограничительные меры ввели впервые в 2014 году.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых роSSийских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении роSSийских финансовых институтов.

Эти меры также запрещают прямые или косвенные импорт, экспорт или передачу военной техники и устанавливают запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях или использоваться военными конечными пользователями в РоSSии.

Санкции еще больше ограничивают доступ РоSSии к некоторым технологиям, которые могут быть использованы в роSSийском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Ранее Совет ЕС поддержал продление "крымских санкций" против РФ еще на год.

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