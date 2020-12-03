Двое мужчин, готовивших ряд терактов в Житомире, получили по 14 лет тюрьмы

Сотрудники СБУ зафиксировали подготовку злоумышленников к пяти террористическим актам.

Двое мужчин, готовивших ряд терактов в Житомире, получили по 14 лет тюрьмы

По материалам Службы безопасности Украины Богунский районный суд Житомира приговорил двух местных жителей к четырнадцати годам лишения свободы заочно.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей в 2014 году готовила серию терактов в областном центре. Они планировали таким образом «поддержать» террористические организации «ЛНР» и «ДНР».

Сотрудники СБУ зафиксировали подготовку злоумышленников к пяти террористическим актам. Среди объектов, выбранных террористами, были банковские и государственные учреждения, военкомат и жилой квартал, где проживают семьи военнослужащих.

В августе 2014 года во время спецоперации правоохранители задержали организатора группы и его сообщника - бывшего десантника. У террористов были изъяты составляющие к пяти самодельным взрывным устройствам с зарядами, взрывчатка общим весом 7,6 килограмма. У задержанных также были обнаружены детонаторы, часовые механизмы и химические компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Суд признал террористов виновными в совершении преступлений по десяти статьям Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ предотвратила террористический акт, организованный "МГБ ДНР".

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