С 1 января все, кто обязан декларировать свои доходы, должны это делать, - Соболев

Парламент должен безотлагательно принять законы, восстанавливающие ответственность за недекларирование чиновниками своих доходов. В новый год страна должна войти с действующими антикоррупционными механизмами. Об этом заявил заместитель главы партии «Батькивщина» Сергей Соболев во время брифинга в Верховной Раде.

«Позиция нашей фракции абсолютно четкая. Она заключается в том, что мы должны принять этот законодательный акт, и он должен вступить в действие до 1 января. И уже с 1 января все, кто по закону обязан декларировать свои доходы, должны это делать», - подчеркнул политик.

Он отметил, что восстановление эффективной работы антикоррупционной системы - один из ключевых вопросов, которые сейчас беспокоят и фракцию «Батькивщина», и абсолютно всех граждан страны. А дальнейшее промедление в его решении - фактически срывает начало декларирования 2020 года.

«И 2020 год, так же как 2017, 2018, 2019, после соответствующего решения Конституционного Суда останется без деклараций, их публикации, официального обнародования и ответственности административной, уголовной за недостоверные данные», - предостерег Сергей Соболев.