Новым генсеком ОБСЕ впервые станет женщина

Карьерный дипломат из Германии Хельга Шмид с 2016 года занимает должность генерального секретаря Европейской службы внешних отношений.

Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе официально утвердит руководство Организации. Новым генеральным секретарем ОБСЕ станет немка Хельга Шмид.

Об этом заявил действующий глава ОБСЕ , премьер-министр Албании Эди Рама во время открытия 27-го Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг, 3 декабря, сообщает Укринформ.

"Я рад, так как во время этого Совета министров мы утвердим новых руководителей. Генеральный секретарь - Хельга Шмид, директор БДИПЧ - Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ - Тереза Рибейро, верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств - Кайрат Абдрахманов. Я полностью уверен в их профессионализме и способностях", - заявил он.

Рама призвал страны-участницы ОБСЕ помогать новым представителям руководства Организации в выполнении их мандата в последующие три года.

Отдельно он сообщил о том, что в следующем году в ОБСЕ будет председательствовать Швеция, а в 2022 году - Польша .

Карьерный дипломат из Германии Хельга Шмид, которая с 2016 года занимает должность генерального секретаря Европейской службы внешних отношений, станет первой женщиной на этом посту.

Ранее австрийская газета Die Presse со ссылкой на источники в ОБСЕ писала, что представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет действующий государственный секретарь Министерства иностранных дел Португалии Тереза Рибейро, а директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) - итальянский экс-депутат Маттео Мекаччи, который возглавляет неправительственную организацию "International Campaign for Tibet".