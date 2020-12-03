Новым генсеком ОБСЕ впервые станет женщина

Карьерный дипломат из Германии Хельга Шмид с 2016 года занимает должность генерального секретаря Европейской службы внешних отношений.

Новым генсеком ОБСЕ впервые станет женщина
Фото: wikipedia.org

Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе официально утвердит руководство Организации. Новым генеральным секретарем ОБСЕ станет немка Хельга Шмид.

Об этом заявил действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама во время открытия 27-го Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг, 3 декабря, сообщает Укринформ.

"Я рад, так как во время этого Совета министров мы утвердим новых руководителей. Генеральный секретарь - Хельга Шмид, директор БДИПЧ - Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ - Тереза Рибейро, верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств - Кайрат Абдрахманов. Я полностью уверен в их профессионализме и способностях", - заявил он.

Рама призвал страны-участницы ОБСЕ помогать новым представителям руководства Организации в выполнении их мандата в последующие три года.

Отдельно он сообщил о том, что в следующем году в ОБСЕ будет председательствовать Швеция, а в 2022 году - Польша.

Карьерный дипломат из Германии Хельга Шмид, которая с 2016 года занимает должность генерального секретаря Европейской службы внешних отношений, станет первой женщиной на этом посту.

Ранее австрийская газета Die Presse со ссылкой на источники в ОБСЕ писала, что представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет действующий государственный секретарь Министерства иностранных дел Португалии Тереза Рибейро, а директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) - итальянский экс-депутат Маттео Мекаччи, который возглавляет неправительственную организацию "International Campaign for Tibet".

Должность верховного комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств отойдет бывшему министру иностранных дел Казахстана Кайрату Абдрахманову, который сейчас является послом РК в Швеции.

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