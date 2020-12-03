Оправданного майдановского судью Кицюка избрали судьей пожизненно

В 2017 этот же ВСП отказался его назначить.

Оправданного майдановского судью Кицюка избрали судьей пожизненно
Фото: УНІАН

Высший совет правосудия единогласно назначил судью Майдана Виктора Кицюка судьей Печерского суда пожизненно.

Об этом сообщил в Facebook правозащитник Роман Маселко.

"Высший совет правосудия единогласно решил назначить одиозного судью Майдана Виктора Кицюка судьей Печерского суда пожизненно. В 2017 этот же ВСП отказался его назначить - поскольку очевидно недоброчестный. Через три года ВСП уже не обнаружил никаких фактов, свидетельствующих о недоброчестности Кицюка, и не уделил внимания тому, что его назначение негативно повлияет на авторитет правосудия и общественное доверие", - написал Маселко.

Напомним, судья Кицюк во времена Майдана подозревался в вынесении неправосудных решений, но 27 ноября был оправдан судьей Шевченковского суда.

В декабре 2013 года активисты устроили автопробег в резиденцию Виктора Януковича. ГАИ составляло протоколы на водителей, при этом, по данным камер видеонаблюдения и свидетелей, информация в них была искажена.

Часть протоколов попала в Печерский суд, где, как и в некоторых других судах, состоялось вмешательство в автоматизированную систему распределения во время автоматического распределения этих дел. То есть работники Печерского суда (в частности, как установило следствие, пользователь системы под ником KYTSUK (под этим ником в системе имеет право работать Кицюк Людмила Петровна, которая является сестрой судьи Кицюка В.П.), "распределяют" все дела на Виктора Кицюка и Оксану Царевич. Подробнее об этом читайте в блоге на LB.ua "Завтра оправданный майдановский судья Кицюк может быть избран судьей пожизненно".

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