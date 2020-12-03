Под Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньги
Сегодня, 3 декабря, на Крещатике под зданием Киевсовета проходит митинг. Его участники требуют, чтобы экс-кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский вернул им якобы имеющуюся задолженность.
Об этом
На плакатах у митингующих написано “Верните наши деньги за работу на выборах”, “Выплатите обещанную заработную плату! Не отворачивайтесь от своих людей”. На ряде других плакатов видна фамилия Пальчевского, также в руках у участника митинга виден плакат, в котором угадывается реклама Пальчевского.
Всего на митинге находится около 30 участников.
Напомним, на выборах мэра Киева Андрей Пальчевский набрал 5,36%. За него отдали голоса 38 360 избирателей. Его партия “Перемога Пальчевского” на местных выборах не прошла в Киевсовет.
Фото: фейсбук Алины Михайловой