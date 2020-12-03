Под Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньги

Под Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньги

Сегодня, 3 декабря, на Крещатике под зданием Киевсовета проходит митинг. Его участники требуют, чтобы экс-кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский вернул им якобы имеющуюся задолженность.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице депутата Киевсовета Алины Михайловой (избрана от партии “Голос”) в соцсети Фейсбук.

На плакатах у митингующих написано “Верните наши деньги за работу на выборах”, “Выплатите обещанную заработную плату! Не отворачивайтесь от своих людей”. На ряде других плакатов видна фамилия Пальчевского, также в руках у участника митинга виден плакат, в котором угадывается реклама Пальчевского.

Всего на митинге находится около 30 участников.

Напомним, на выборах мэра Киева Андрей Пальчевский набрал 5,36%. За него отдали голоса 38 360 избирателей. Его партия “Перемога Пальчевского” на местных выборах не прошла в Киевсовет.

Фото: фейсбук Алины Михайловой


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц УкраиныМИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины
Назван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны СШАНазван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны США
Ульяна Супрун жестко ответила Степанову на обвинения в коллапсе медициныУльяна Супрун жестко ответила Степанову на обвинения в коллапсе медицины
ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
Лукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить БеларусьЛукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить Беларусь
Блок рекламы


Похожие новости
Геннадий Кернес выздоравливает и готов вернуться к работеГеннадий Кернес выздоравливает и готов вернуться к работе
Послом США в Киев может вернуться Йованович, - нардеп ЧерневПослом США в Киев может вернуться Йованович, - нардеп Чернев
Порошенко призвал срочно вернуть уголовную ответственность за ложь в электронных декларацияхПорошенко призвал срочно вернуть уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях
Предприниматели под Верховной Радой требуют отмены “карантина выходного дня” и “драконовской фискализации” (фото)Предприниматели под Верховной Радой требуют отмены “карантина выходного дня” и “драконовской фискализации” (фото)
МВД не может выделить “Киевской службе спасения" деньги из фонда борьбы с COVID-19МВД не может выделить “Киевской службе спасения" деньги из фонда борьбы с COVID-19
У Зеленского хотят вернуться к формату видеоблоговУ Зеленского хотят вернуться к формату видеоблогов
Мир должен научиться жить с коронавирусом, - участники Третьего Парижского форумаМир должен научиться жить с коронавирусом, - участники Третьего Парижского форума
Кабмин перенаправил деньги со строительства дорог на нужды борьбы с коронавирусом, - ГончаренкоКабмин перенаправил деньги со строительства дорог на нужды борьбы с коронавирусом, - Гончаренко
Резников: власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом из-за ковидРезников: власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом из-за ковид
Байден планирует вернуть США к Парижскому соглашению и ВООЗБайден планирует вернуть США к Парижскому соглашению и ВООЗ
Последние новости
Подгружаем последние новости