Заместитель главы ОПУ Татаров заявил, что слухи о его причастности к делу Микитася распространяет "окружение главы НАБУ"

Он говорит, что его никто не планировал задерживать.

Заместитель главы ОПУ Татаров заявил, что слухи о его причастности к делу Микитася распространяет "окружение главы НАБУ"
Олег Татаров
Фото: МВС

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров назвал слухами распространенную Национальным антикоррупционным бюро информацию о своей причастности к "делу Микитася".

Он считает, что их "распространяет окружение главы НАБУ" Артема Сытника, хотя ранее его фамилия фигурировала в материалах суда, сообщили в ОПУ в комментарии Liga.net.

Татаров заявил, что его не планировали задерживать, а "слухи" связывает со своей "публично озвученной позицией".

2 декабря в НАБУ заявили, что Офис генпрокурора препятствует привлечению виновных к ответственности по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, в которой подозреваемым является экс-нардеп и бывший конечный бенефициарный владелец "Укрбуда" Максим Микитась.

В Бюро заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова "тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины".

В результате таких действий детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли своевременно сообщить о подозрении третьему возможному участнику указанного преступления - бывшему чиновнику государственной компании "Укрбуд". По информации СМИ, этим должностным лицом является Олег Татаров.

Микитась сообщил, что возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн. Он отметил, что "к трагедии "Укрбуда" и бедам 13 тысяч семей его инвесторов" причастен нынешний заместитель главы Офиса президента Олег Татаров и рассказал о "скрытой части айсберга в истории с рейдерством Укрбуда".

По словам экс-нардепа, Татаров работал в компании "Укрбуд" как юрист. Микитась рассказал, что познакомился с Татаровым в 2011-2013 годах, когда тот занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины. Сегодня стало известно, что Микитась вышел из СИЗО.

1 декабря детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП сообщили еще одно подозрение народному депутату Максиму Микитасю (экс-конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент").

Микитась подозревается в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Накануне, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 УК Украины) также сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Следствие установило, что в рамках расследования дела о завладении имуществом Национальной гвардии следователь назначил экспертизу, которая должна была установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, бывших предметом обмена между НГУ и компанией-застройщиком.

Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривен подозреваются восемь человек. Расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела. В июле 2020 года детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, организовавшую коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания.

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