Верховная Рада приняла закон по обеспечению эффективной реализации парламентского контроля

За законопроект проголосовали 303 нардепа.

Верховная Рада приняла закон по обеспечению эффективной реализации парламентского контроля
Фото: nus.org.ua

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4131 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения эффективной реализации парламентского контроля".

Решение было принято на заседании парламента.

За законопроект проголосовали 303 нардепа.

"Целью принятия законопроекта является построение эффективной системы парламентского контроля в Украине с целью обеспечения лучшей реализации законов и других актов Верховной Рады Украины", - говорится в Пояснительной записке.

Верховна Рада #Рада9 прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю» pic.twitter.com/5GrbtRhtz0

— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 3, 2020

По словам главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, документ решает следующие проблемы:

  • Он введет согласованную систему отчетности перед Верховной Радой;
  • Сделает предоставленные отчеты государственных органов более содержательными;
  • Усилит контролирующую функцию комитетов;
  • Приобщит к оценке отчетов органов власти Счетную палату и Уполномоченного по правам человека;
  • Увеличит эффективность парламентских слушаний.

"Сегодня Парламент в очередной раз продемонстрировал, что готов не только принимать важные для нашего государства законы, но и прилагать усилия для их беспрекословного соблюдения и эффективного внедрения", - написал Разумков.

Напомним, в сентябре Дмитрий Разумков подписал принятый парламентом 2 сентября закон "О внесении изменений в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" (относительно парламентского контроля за приватизацией государственного имущества)". Закон предусматривает, что парламентский контроль за приватизацией государственного имущества осуществляется комитетом Верховной Рады, к сфере ведения которого относятся вопросы приватизации государственного и коммунального имущества.

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