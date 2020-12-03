Законопроект о качестве школьных учебников отправили на доработку

За это решение проголосовали 226 народных депутатов.

Законопроект о качестве школьных учебников отправили на доработку
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада отправила на доработку законопроект № 3900 о внесении изменений в закон "Об образовании" относительно обеспечения качества учебной литературы.

За это решение проголосовали 226 народных депутатов, за принятие за основу проголосовал 161 народный депутат, передает Укринформ.

"Необходимость принятия законопроекта обосновывается крайне низким качеством учебной литературы, иногда содержит дискриминационные высказывания и изображения, фактические ошибки, которые вызывают общественный резонанс", - аргументировал необходимость принятия закона глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью установления четких требований к качеству учебной литературы, прежде всего той, что используется в учреждениях полного общего среднего образования, и механизма проверки соблюдения этих требований.

Законопроектом предлагалось введение определения учебной литературы и критериев, которым она должна соответствовать; усовершенствование распределения полномочий по научному и методическому обеспечению образования; определение подходов к обеспечению качества учебной литературы путем ее экспертизы.

Также предлагалось распространить требования соблюдения норм академической добропорядочности на авторов учебной литературы; установить перечень принципов, которым должна отвечать учебная литература; определить обязательность экспертизы учебной литературы, которая изготавливается за счет государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства.

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