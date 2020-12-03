Комаровский рассказал, что в лечении Зеленского от коронавируса было не так

Доктор Евгений Комаровский покритиковал президента за то, что тот неправильно себя вел во время болезни коронавирусом. Он считает, что у Владимира Зеленского болезнь протекала в довольно легкой форме, и ему не нужна была госпитализация. Об этом врач рассказал во время интервью, которое он дал изданию Рoliteka.

В условиях уже существующего дефицита коек для коронавирусных больных каждое место в больнице должно быть учтено и использоваться по назначению. В частности, само по себе обнаружение коронавирусной инфекции не может быть показанием к госпитализации. Таким показанием может быть дыхательная недостаточность, а также сопутствующие хронические заболевания, которые являются фактором риска.

"У людей, которые больны коронавирусом, однако не столкнулись с осложнениями в виде легочной недостаточности, нет показаний для госпитализации. Это же касается и тех, кто не находится в группе риска", - говорит доктор Комаровский.

У Владимира Зеленского не было проявлений легочной недостаточности. Да и сопутствующих заболеваний, к счастью, он еще не нажил. Поэтому ему вовсе не было необходимости ложиться в больницу и занимать чье-то место. Президент вполне мог лечиться амбулаторно. Однако он при этом находился в "Феофании" и оттуда же записывал свои видео, вызывая раздражение граждан.

"Это же дискредитация всего на свете — института президента, норм и протоколов", - высказал свое мнение доктор.

Он считает, что для таких случаев у президента должен быть советник по медицинским вопросам, который мог бы подсказать ему, как себя вести в той или иной ситуации – так, чтобы это не злило граждан, многим из которых сейчас недоступна даже элементарная медицинская помощь.

Напомним, Владимир Зеленский вскоре после болезни навестил родителей в Кривом Роге. Этот поступок президента был оценен согражданами неоднозначно. Одни говорят, что это нормальное проявление сыновней любви. Другие покритиковали президента за это, заметив, что родители у него уже немолодые, оба находятся в группе риска, и пожалуй, не стоило к ним ехать обниматься сразу после болезни.