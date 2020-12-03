Микитась вышел из СИЗО
Экс-нардеп пошел на сотрудничество с правоохранителями.
Подозреваемый в завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась вышел из СИЗО.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию источников главреда Бутусова.
Информацию об освобождении из СИЗО изданию подтвердил сам Микитась. На данный момент он находится у себя дома.
"Однако он не освобожден от уголовной ответственности по этому делу, изменены только условия содержания на период следствия", - говорится в сообщении.
До 24 декабря Микитась должен был быть под арестом в СИЗО, однако он и его сотрудники пошли на сотрудничество с детективами НАБУ и прокурорами САП.
Вчера подозреваемый в причастности к завладению имуществом главного управления Национальной гвардии Украины экс-нардеп Максим Микитась добровольно заплатил в бюджет 50 млн грн и обвинил в своих проблемах заместителя главы ОП. Микитась назвал Татарова "автором схем составленных им меморандумов, по которым и "увели" Укрбуд".
Напомним, что 1 декабря детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП сообщили еще одно подозрение народному депутату Максиму Микитасю (экс-конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент").
Микитась подозревается в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
Накануне, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) также сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Следствие установило, что в рамках расследования дела о завладении имуществом Национальной гвардии следователь назначил экспертизу, которая должна была установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, бывших предметом обмена между НГУ и компанией-застройщиком.
Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривен подозреваются восемь человек. Расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела. В июле 2020 года детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, организовавшую коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания.