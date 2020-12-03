Подозреваемый в завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась вышел из СИЗО .

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию источников главреда Бутусова.

Информацию об освобождении из СИЗО изданию подтвердил сам Микитась. На данный момент он находится у себя дома.

"Однако он не освобожден от уголовной ответственности по этому делу, изменены только условия содержания на период следствия", - говорится в сообщении.

До 24 декабря Микитась должен был быть под арестом в СИЗО , однако он и его сотрудники пошли на сотрудничество с детективами НАБУ и прокурорами САП.

Вчера подозреваемый в причастности к завладению имуществом главного управления Национальной гвардии Украины экс-нардеп Максим Микитась добровольно заплатил в бюджет 50 млн грн и обвинил в своих проблемах заместителя главы ОП. Микитась назвал Татарова "автором схем составленных им меморандумов, по которым и "увели" Укрбуд".

Напомним, что 1 декабря детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП сообщили еще одно подозрение народному депутату Максиму Микитасю (экс-конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент").

Микитась подозревается в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Накануне, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) также сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Следствие установило, что в рамках расследования дела о завладении имуществом Национальной гвардии следователь назначил экспертизу, которая должна была установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева , бывших предметом обмена между НГУ и компанией-застройщиком.

Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривен подозреваются восемь человек. Расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела. В июле 2020 года детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, организовавшую коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания.