Зеленский подписал указ о создании безбарьерного пространства в Украине

В Украине около 2,7 млн человек с инвалидностью.

Зеленский подписал указ о создании безбарьерного пространства в Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании безбарьерного пространства в Украине.

Соответствующий документ №533/2020 "Об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине" 3 декабря обнародован на сайте главы государства.

Президент подписал указ, поддерживая инициативу общественности.

Глава государства постановил Кабинету министров с привлечением Национального института стратегических исследований, представителей государственных органов и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, ученых, экспертов, с учетом лучшего отечественного и международного опыта разработать и утвердить до 12 апреля 2021 года Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине.

Стратегия должна быть направлена на "распространение практик инклюзии, недискриминации, внедрения принципов доступности и универсального дизайна для обеспечения равных возможностей для всех общественных групп населения, в частности лиц с инвалидностью, пожилых людей, молодежи, женщин, а также родителей малолетних детей и детей с инвалидностью" .

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, в июне МИД обязался стать полностью безбарьерным госорганом, был подписан меморандум с "Доступно.UA".

Напомним, 3 декабря - Международный день людей с особыми потребностями.

По данным Министерства социальной политики, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине 2,7 млн человек имеют инвалидность, в том числе 222,3 тыс. человек с I группой инвалидности, 900,8 тыс. человек со II группой инвалидности, 1416,0 тыс. человек с III группой инвалидности и 163,9 тыс. детей с инвалидностью.

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