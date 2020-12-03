Зеленский назначил Гусева гендиректором "Укроборонпрома"

Ранее Гусев возглавлял Херсонскую ОГА.

Зеленский назначил Гусева гендиректором "Укроборонпрома"
Фото: facebook/Юрій Гусєв

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

Указ №532/2020 обнародован на сайте главы государства 3 декабря.

"Назначить ГУСЕВА Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром»", - сказано в нем.

О том, что глава Херсонской ОГА Гусев возглавил "Укроборонпром", шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram-канале сообщила еще 1 декабря.

Сам Гусев не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем возможном назначении. Он лишь отметил, что руководителя должен назначить президент, а он - часть команды президента.

Гусев - кандидат экономических наук. С июля 2019-го возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию.

Напомним, в июле прошлого года Зеленский поставил условие новому главе Херсонской ОГА Гусеву - до 20 декабря обеспечить полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", иначе - увольнение.

Гусев - президент общественной организации "Международное объединение Землячество Херсонщины", в совет которого входят бывший губернатор Андрей Гордеев, а также глава облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в убийстве Екатерины Гандзюк. В 2015-2016 годах Гусев занимал должность заместителя министра обороны Украины. Он фигурировал в делах о завышении цены при закупке топлива для армии, а также о строительстве квартир для военнослужащих.

Ранее Гусев был 41-м номером в списке кандидатов "Слуги народа" в Верховную Раду.

В мае этого года новой командой концерна "Укроборонпром", Офиса президента и СНБО премьер-министру Денису Шмыгалю и чиновникам впервые был представлен проект преобразований госконцерна. В нем говорилось о реорганизации 50 предприятий и создании 6 групп компаний по отраслевому принципу путем объединения 38 участников концерна из "группы развития". 1 октября была представлена Комплексная стратегия трансформации и развития "Укроборонпрома" до 2030 года, которая предусматривала разделение концерна уже на 7 отраслевых холдингов.

В ноябре сообщалось, что более 60 предприятий "Укроборонпрома" планируют реорганизовать в девять холдинговых компаний.

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