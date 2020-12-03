Раде рекомендовали принять закон об ускоренном доступе к вакцине от COVID-19

"Вакцинация большого количества пациентов позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения Украины".

Раде рекомендовали принять закон об ускоренном доступе к вакцине от COVID-19
Фото: Макс Левин

Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект, который позволит сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.

Об этом сообщили в партии "Слуга народа".

"Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект №4314. Он дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19", - говорится в сообщении партии в фейсбуке.

По мнению главы комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, принятие законопроекта уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.

"Вакцинация большого количества пациентов позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения Украины", - отметил Радуцкий.

"И благодаря законопроекту это станет возможным. Ведь привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. Так же и сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применение", - отметили в "Слуге народа".

1 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав просит 15,1 млрд грн на вакцинацию против COVID-19, в проекте бюджета - лишь 2,6 млрд.

Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на борьбу с COVID-19 в бюджете предусмотрели 16 млрд грн. В Национальной службе здоровья считают, что этих средств крайне недостаточно.

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