В Раде назвали условие введения в Украине локдауна

Сегодня в украинских стационарах загружены половина имеющихся больничных мест.

В Раде назвали условие введения в Украине локдауна
Фото: facebook/Слуга Народу

Правительство должно усилить карантинные ограничения в случае заполнения в больницах 35-40 тысяч коек.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он добавил, что на сегодня в украинских стационарах загруженность коек составляет примерно 27-28 тысяч. Это половина от имеющихся больничных мест.

"Если эта загруженность коек будет расти, если это количество будет 35-40 тысяч, то надо вводить локдаун, ибо система не выдержит", - сказал Радуцкий.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине введут в любом случае.

Как сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, на принятие решения о локдауне будут влиять ряд факторов: показатели заполнения больниц, количество тестирований, количество заболевших, эффективность локдауна выходного дня.

Депутат от "Слуги народа" Галина Янченко сообщила, что в Украине не будут вводить локдаун до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

По словам главы МОЗ Максима Степанова, проект решения о локдауне "еще даже не готовили". Об объявлении общенационального карантина сообщат за 7-10 дней.

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