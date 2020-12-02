ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Полученные тесты и маски передадут в Центр общественного здоровья МОЗ Украины, который и распределит их по регионам.

ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Украина в качестве медицинской помощи получила от правительства Объединенных арабских эмиратов 100 тыс. наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Об этом шла речь во время встречи заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлии Соколовской с женой Посла Объединенных Арабских Эмиратов госпожой Аль-Кааби.

По словам Соколовской, полученные тесты и маски передадут в Центр общественного здоровья МОЗ Украины, который и будет распределять их по регионам.

Напомним, Кабинет министров Украины работает над проектом тотального тестирования населения на коронавирус. В приоритете правительства - Киев и область, областные центры и крупные города с населением более 100 тысяч человек.

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