Венгерские депутаты Европарламента заявили о "гражданской войне" на Закарпатье

Депутаты заявляют, что обыски были политически мотивированными и направленными на запугивание и давление.

Депутаты Европейского парламента от правящей партии Венгрии увидели в событиях на Закарпатье ситуацию "войны".

Об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии (KDNP), сообщает Европейская правда.

"Украинская власть создает на Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженных сил украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье", - говорится в заявлении, которое является реакцией на проводимые обыски СБУ .

Депутаты заявляют, что обыски были политически мотивированными и направленными на запугивание и давление.

Они считают, что "скоординированные рейдерские действия против законных организаций венгерского меньшинства" напоминают "методы сталинской тоталитарной системы". Депутаты называют такие действия неприемлемыми в государстве, где действует верховенство права.

"В стране, ассоциированной с ЕС , которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, такие события являются недопустимыми, поэтому мы выступаем с инициативой в Европейском парламенте, чтобы включить это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания", - заявили они.

Депутаты утверждают, что украинское правительство годами попирает права венгерского меньшинства. В частности они вспомнили о принятии законов об образовании и о языке как пример нарушения прав национального меньшинства, которые "могут иметь серьезные последствия".

Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, пропагандирующий создание автономии на Закарпатье. Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии на Закарпатье. Будапешт сразу отреагировал на это, заявив протест МИД Украины и вызвав украинского посла для консультаций.

Глава Закарпатской ОГА призвал правоохранителей провести брифинг в связи с обысками в благотворительном фонде. А МИД Украины вызвал посла Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "неприемлемыми" действия Службы безопасности Украины на Закарпатье, где 30 ноября, прошли обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Также Сиярто пожаловался в НАТО на Украину из-за обысков на Закарпатье. Он снова пригрозил заблокировать заседания Совета Украина-НАТО.