Фигуранта дела Микитася ВАКС арестовал с залогом в 1 млн грн

Суд избрал меру пресечения подозреваемому по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, в которой подозреваемым является экс-нардеп и бывший конечный бенефициарный собственник "Укрбуда" Максим Микитась.

Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"2 декабря 2020 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованного прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) - подозреваемому по делу о завладении имуществом Нацгвардии", - говорится в сообщении .

Отмечается, что суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн гривен залога.

Срок действия меры пресечения - до 30 января 2021 года.

Напомним, что 1 декабря детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП сообщили еще одно подозрение народному депутату Максиму Микитасю (экс-конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент").

Микитась подозревается в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Накануне, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 УК Украины) также сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Следствие установило, что в рамках расследования дела о завладении имуществом Национальной гвардии следователь назначил экспертизу, которая должна была установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева , бывших предметом обмена между НГУ и компанией-застройщиком.

Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривен подозреваются восемь человек. Расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела. В июле 2020-го детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, организовавшую коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания.