Кабмин утвердил концепцию развития искусственного интеллекта в Украине до 2030 года

Кабинет министров Украины на заседании утвердил концепцию развития искусственного интеллекта в Украине до 2030 года.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

В частности, концепцией предусмотрено:

занятие Украиной значительного сегмента мирового рынка технологий ИИ и ведущих позиций в международных рейтингах;

внедрение ИИ в сфере образования, экономики, общественного управления, кибербезопасности, обороны и тд;

На разработку первоочередных мероприятий и внедрение концепции нужно будет в 2021-2023 гг. 14 390 тыс. грн.

Напомним, в сентябре стало известно, что Минюст начнет использовать искусственный интеллект. Программа "Кассандра" будет определять вероятность повторного нарушения преступником.

"Наказание за преступление устанавливает суд, но для того, чтобы ему помочь в этом, существует документ под названием "Досудебный доклад", который готовят сотрудники пробации. Это часть Министерства юстиции. В этом документе описывается личность обвиняемого, а также оценка вероятности совершения им новых преступлений. Соответственно, "Кассандра" этот процесс автоматизирует", - рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Напомним, по данным исследования "Искусственный интеллект: украинское измерение", проведенного по инициативе Института Горшенина и Группы компаний Everest, 45,5% украинцев готовы доверить роботам или программам с искусственным интеллектом организацию избирательного процесса и подсчета результатов голосования.