Кабмин утвердил концепцию развития искусственного интеллекта в Украине до 2030 года
Искусственный интеллект планируют внедрить в сфере образования, экономики, общественного управления, кибербезопасности, обороны.
Кабинет министров Украины на заседании утвердил концепцию развития искусственного интеллекта в Украине до 2030 года.
Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.
В частности, концепцией предусмотрено:
- занятие Украиной значительного сегмента мирового рынка технологий ИИ и ведущих позиций в международных рейтингах;
- внедрение ИИ в сфере образования, экономики, общественного управления, кибербезопасности, обороны и тд;
На разработку первоочередных мероприятий и внедрение концепции нужно будет в 2021-2023 гг. 14 390 тыс. грн.
Напомним, в сентябре стало известно, что Минюст начнет использовать искусственный интеллект. Программа "Кассандра" будет определять вероятность повторного нарушения преступником.
"Наказание за преступление устанавливает суд, но для того, чтобы ему помочь в этом, существует документ под названием "Досудебный доклад", который готовят сотрудники пробации. Это часть Министерства юстиции. В этом документе описывается личность обвиняемого, а также оценка вероятности совершения им новых преступлений. Соответственно, "Кассандра" этот процесс автоматизирует", - рассказал министр юстиции Денис Малюська.
Напомним, по данным исследования "Искусственный интеллект: украинское измерение", проведенного по инициативе Института Горшенина и Группы компаний Everest, 45,5% украинцев готовы доверить роботам или программам с искусственным интеллектом организацию избирательного процесса и подсчета результатов голосования.