Рада изменила процедуру апелляции постановления на содержание под стражей

Верховная Рада приняла в целом законопроект №2315 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения выполнения решения Конституционного Суда Украины относительно обжалования постановления суда о продлении срока содержания под стражей".

Соответствующее решение поддержали 318 народных депутатов, передает "Интерфакс-Украина".

Изменения, в частности, предусматривают возможность судьи апелляционной инстанции, участвующего в уголовном производстве в ходе досудебного расследования, принимать участие в этом самом производстве в суде апелляционной инстанции в случаях пересмотра им постановления суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на содержание под стражей или о продлении срока содержания под стражей.

Изменения также дают возможность обжалования решений суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на содержание под стражей или о продлении срока содержания под стражей, вынесенных во время судебного разбирательства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу.

Изменения предусматривают подачу апелляционной жалобы на такие решения суда первой инстанции непосредственно в суд апелляционной инстанции.