В посольстве Венгрии заявили, что депутаты на Закарпатье пели не гимн, а молитву

"Тот, кто сделал запись и опубликовал ее, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах".

В посольстве Венгрии в Украине прокомментировали инцидент с депутатами Сюртивской сельской объединенной территориальной общины.

Об этом сообщает "Європейська правда".

В посольстве отметили, что депутаты во время принятия присяги пели не национальный гимн Венгрии, а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".

"Выяснилось, что человек, сделавший запись и опубликовавший ее с очевидно недоброжелательной целью (который, кстати, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах), намеренно не записал государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии", - говорится в заявлении.

"Эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерским национальным цветам (красно-бело-зеленому). Они хранятся и используются венгерскими общинами во всем мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации, как это имеет место с венграми, которые проживают в Украине", - пояснили в посольстве.

Следует отметить, что гимн, который пели депутаты, написан в 1823 году венгерским поэтом Ференцем Кельчеи. Он не является классическим религиозным текстом, хотя содержит упоминания о религии.

В посольстве также указали на статью 6 Закона Украины "О национальных меньшинствах в Украине", принятого в 1992 году, которая гарантирует использование национальных символов для этих меньшинств.

Напомним, 1 декабря Служба безопасности Украины сообщила, что проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

Ранее, 30 октября, СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.