Микитась заплатил в бюджет 50 млн грн по делу о квартирах НГУ и обвинил в своих проблемах Татарова

Экс-нардеп назвал Татарова "автором схем составленных им меморандумов, по которым мы и" ввели "Укрбуд".

Микитась заплатил в бюджет 50 млн грн по делу о квартирах НГУ и обвинил в своих проблемах Татарова

Подозреваемый в причастности к завладению имуществом главного управления Национальной гвардии Украины бывший народный депутат Украины Максим Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков у 81,64 млн грн.

В этом же производстве наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью более 300 млн и в доход государства взыскано залог 30 млн за нарушение возложенных на подозреваемого обязательств.

Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Микитась заявил, что "к трагедии "Укрбуда" и бедам 13 тысяч семей его инвесторов" причастен нынешний заместитель главы Офиса президента Олег Татаров и рассказал о "скрытой части айсберга в истории с рейдерством Укрстроя".

По словам экс-нардепа, Татаров работал в компании "Укрбуд" как юрист. Микитась рассказал, что познакомился с Татаровым в 2011-2013 годах, когда он занимал должность заместителя Главного следственного управления МВД Украины.

"Во время одного из наездов с обыском на Укрбуд были "изъяты" $300 тыс. Тогда при решении вопроса об их возвращении и произошло знакомство с Татаровым", - написал Микитась в фейсбуке.

По его словам, после побега Януковича и увольнения Татарова из органов, к Укрбуду обратились с просьбой трудоустроить его. "Сильный юрист для решения особых вопросов", - якобы так представили Татарова Микитасю.

"В Укрбуде он работал под руководством директора Майбороды (Олег Майборода, кум Микитася и гендиректор Укрбуд Девелопмент, - ред.). Решал вопросы с различными государственными органами. Параллельно подрабатывал предоставлением юридических и других услуг экс-окружению Януковича. Помню (его - ред .) из нескольких рабочих вопросов и ситуаций", - рассказал Микитась.

"Год назад во время кризиса Укрбуда (2019, - ред.) его роль как специалиста "по схемам" была существенной и очень неоднозначной. Он вместе с Майбородой активно отстаивал вариант захода "инвестора" именно в лице Федотенкова (ресторатор Дмитрий Федотенков, один из новых совладельцев Укрбуда, - ред.). Кто там у них был главным идеологом схем я точно не знаю", - рассказал Микитась.

Экс-нардеп назвал Татарова "автором схем составленных им меморандумов, по которым мы и" ввели "Укрбуд".

"Это он занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации Укрбуда на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что я сразу лишался контроля над активами Укрбуда под "гарантии" денег на достройку ЖК "на потом". Укрбуд Девелопмент переоформили на подставных людей, но денег на достройку "новые хозяева" так и не завели, а сосредоточились на распродаже активов (тема условий и сумм меморандумов и что еще важнее выгодоприобретателей в дальнейших sales актуальна и будет освещена отдельно)", - написал Микитась.

Напомним, что 1 декабря детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП сообщили еще одно подозрение народному депутату Максиму Микитасю (экс-конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент").

Микитась подозревается в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Накануне, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины) также сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Следствие установило, что в рамках расследования дела о завладении имуществом Национальной гвардии следователь назначил экспертизу, которая должна установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между НГУ и компанией-застройщицей.

Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривень подозреваются восемь человек. Расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела. В июле 2020 года детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, которая организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания.

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