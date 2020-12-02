ВАКС ответил на обвинения в коррупции судьи по делу Микитася

Высший антикоррупционный суд прокомментировал информацию о "получении взяток" судьей Сергеем Мойсаком в деле о миллионных хищениях средств Нацгвардии, в котором подозреваемым является экс-нардеп и бывший конечный бенефициарный владелец "Укрбуда" Максим Микитась.

На странице суда в Facebook говорится о сообщении главного редактора "Цензор нет" Юрия Бутусова, в котором он со ссылкой на собственные источники сообщил о возможном взяточничестве судьи ВАКС и утечке сведений досудебного расследования. В публикации также говорилось о том, что судья якобы заблокировал вручение подозрения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Татаров же, по информации источников Бутусова, якобы давал взятки судье. Собеседники журналиста также отметили, что именно Микитась рассказал правоохранителям о возможных связях Татарова и судьи Мойсака.

"Высший антикоррупционный суд официально заявляет:

в ВАКС никогда не поступало ходатайство о выдаче разрешения на задержание указанного чиновника; сообщение о подозрении составляется прокурором или следователем по согласованию с прокурором и тот же день вручается конкретному лицу. Следственный судья не участвует в этом процессуальном действии и не может на него влиять", - говорится в ответе ВАКС.

По мнению суда, публичные обвинения судьи Сергея Мойсака в получении неправомерной выгоды, внепроцессуальном сотрудничестве с Офисом Президента Украины, а также в утечке информации безосновательны, "содержат признаки манипуляции и злоупотребления правом на использование информации из анонимных источников".

При этом в ВАКС заявили, что "проверка приведенных данных журналистом невозможна из-за того, что суд и никакое стороннее лицо не могут иметь доступа к изложенным в публикации обстоятельствам, так как они составляют тайну досудебного расследования".

Напомним, что 1 декабря детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП сообщили еще одно подозрение народному депутату Максиму Микитасю (экс-конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент").

Микитась подозревается в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Накануне, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) также сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Следствие установило, что в рамках расследования дела о завладении имуществом Национальной гвардии следователь назначил экспертизу, которая должна была установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева , бывших предметом обмена между НГУ и компанией-застройщиком.

Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривен подозреваются восемь человек. Расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела. В июле 2020 года детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, организовавшую коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания.

14 мая 2020 года НАБУ задержало бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова. Его обвинили в махинациях с недвижимостью для военных: по данным НАБУ и САП, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской, разница в цене составляла более 81 млн гривен. 20 мая Аллеров вышел из СИЗО под залог 4,8 миллиона гривен.

В деле Аллерова также под залог отпустили двух подозреваемых: эксперта-оценщика Алису Гринчук с залогом 1,5 миллиона гривен и гендиректора "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороду - за 2 миллиона грн.

Микитася подозревают в присвоении имущества Нацгвардии, с которой "Укрбуд" заключил договор. Но в 2016-17 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева . Также Микитася обвиняют в даче взятки в размере $125 тысяч главе НГУ Аллерову.

В октябре 2019-го Микитася взяли под стражу с залогом 80 млн гривен, которые он заплатил. В апреле ВАКС постановил взыскать деньги в госбюджет в связи с нарушением Микитасем одного из обязательств, установленных ему судом (Апелляционная палата позже решила взыскать только 30 млн, а не все 80 млн). После этого ему назначили новую меру пресечения в виде залога 100 млн гривен, которую он обжаловал.