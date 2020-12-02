В НАБУ заявили о давлении на следствие по делу Микитася со стороны Офиса генпрокурора

Стало известно, что заместителю Ермака подготовили подозрение, но Венедиктова остановила его вручение.

В НАБУ заявили о давлении на следствие по делу Микитася со стороны Офиса генпрокурора
Фото: 112.ua

Офис генпрокурора препятствует привлечению виновных к ответственности по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, в котором подозреваемым является экс-нардеп и бывший конечный бенефициарный владелец "Укрбуда" Максим Микитась.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Вечером 1 декабря 2020 года генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

В результате таких действий детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли своевременно сообщить о подозрении третьему возможному участнику указанного преступления - бывшему чиновнику государственной компании "Укрбуд".

"Национальное бюро убеждено, что эта ситуация - продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние полгода Офис генерального прокурора прибегает к таким действий не впервые", - отмечают в НАБУ.

Антикоррупционное бюро также обнародовало переписку по делу о завладении 81 млн грн НГУ.

Сообщается, что в рамках расследования Нацполицией дела о завладении имуществом ГУ Национальной гвардии Украины на 81 млн грн следователь назначил судебную оценочно-строительную экспертизу, которая должна установить истинную рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между НГУ и компанией-застройщица.

Детективы НАБУ расследовали эти же факты и в марте 2018 года потребовали дело у Нацполиции.

Бывший народный депутат в сговоре с экс-чиновником государственной компании "Укрбуд" договорился с заместителем директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) о внесении недостоверных данных к экспертизе таким образом, чтобы разница в рыночной стоимости между ЖК на Печерске и на окраине Киева была минимальной - 7 млн грн.

В обмен на это чиновник ГНИЭКЦ получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн. Пресс-служба НАБУ привела хронологию событий и переговоров участников преступления.

По данным УП, НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила четырех прокуроров, которые вели это дело.

По словам источника, 2 декабря Татарову должны были объявлять подозрение в передаче взятки. В то же время детективы НАБУ увидели в реестре постановление о замене прокуроров.

Это решение Венедиктовой, которая ввела в дело себя и тоже теперь значится среди прокуроров, ведущих дело Татарова. При этом отстраненным прокурорам САП постановление еще не предоставили.

Сведения о замене внесены в Единый реестр досудебных решений.

Кроме этого, детективы НАБУ подавали в суд ходатайство об обыске у Татарова. Однако, по словам источника УП, в результате слива информации последний узнал о следственных действиях, которые готовятся, и о готовящемся подозрении.

Ранее УП стало известно, что НАБУ расследует дело, касающееся возможной причастности Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася. С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.

По данным издания, антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.

Сегодня чиновника МВД ВАКС арестовал с залогом в 1 млн грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц УкраиныМИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины
Назван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны СШАНазван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны США
Ульяна Супрун жестко ответила Степанову на обвинения в коллапсе медициныУльяна Супрун жестко ответила Степанову на обвинения в коллапсе медицины
Лукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить БеларусьЛукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить Беларусь
Железняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабряЖелезняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабря
Блок рекламы


Похожие новости
ЕСПЧ решил присоединить к "донбасскому делу" Украины против РоSSии два других межгосударственных делаЕСПЧ решил присоединить к "донбасскому делу" Украины против РоSSии два других межгосударственных дела
НАБУ направило в суд обвинительный акт о предоставлении неправомерной выгоды главе ФГИУНАБУ направило в суд обвинительный акт о предоставлении неправомерной выгоды главе ФГИУ
Около Офиса президента начали монтировать катокОколо Офиса президента начали монтировать каток
Климкин, Рябошапка и Данилюк заявили о создании "Центра устойчивости и развития государства"Климкин, Рябошапка и Данилюк заявили о создании "Центра устойчивости и развития государства"
У Зеленского отреагировали на слова заместителя главы ОП о Сытнике и НАБУУ Зеленского отреагировали на слова заместителя главы ОП о Сытнике и НАБУ
В Раду подан законопроект, который лишает Зеленского права назначать директора НАБУВ Раду подан законопроект, который лишает Зеленского права назначать директора НАБУ
В КГГА заявили, что жители Русановских садов мешают строить Подольско-Воскресенский мостВ КГГА заявили, что жители Русановских садов мешают строить Подольско-Воскресенский мост
Польша и Венгрия погружаются в изоляцию со стороны ЕС, - дипломатПольша и Венгрия погружаются в изоляцию со стороны ЕС, - дипломат
Кабмин поддержал закон об изменениях в НАБУКабмин поддержал закон об изменениях в НАБУ
НАБУ попросило разрешения у Венедиктовой на задержание главы ОАСК Вовка и судейНАБУ попросило разрешения у Венедиктовой на задержание главы ОАСК Вовка и судей
Последние новости
Подгружаем последние новости