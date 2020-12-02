В НАБУ заявили о давлении на следствие по делу Микитася со стороны Офиса генпрокурора
Стало известно, что заместителю Ермака подготовили подозрение, но Венедиктова остановила его вручение.
Офис генпрокурора препятствует привлечению виновных к ответственности по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, в котором подозреваемым является экс-нардеп и бывший конечный бенефициарный владелец "Укрбуда" Максим Микитась.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
"Вечером 1 декабря 2020 года генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.
В результате таких действий детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли своевременно сообщить о подозрении третьему возможному участнику указанного преступления - бывшему чиновнику государственной компании "Укрбуд".
"Национальное бюро убеждено, что эта ситуация - продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние полгода Офис генерального прокурора прибегает к таким действий не впервые", - отмечают в НАБУ.
Антикоррупционное бюро также обнародовало переписку по делу о завладении 81 млн грн НГУ.
Сообщается, что в рамках расследования Нацполицией дела о завладении имуществом ГУ Национальной гвардии Украины на 81 млн грн следователь назначил судебную оценочно-строительную экспертизу, которая должна установить истинную рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между НГУ и компанией-застройщица.
Детективы НАБУ расследовали эти же факты и в марте 2018 года потребовали дело у Нацполиции.
Бывший народный депутат в сговоре с экс-чиновником государственной компании "Укрбуд" договорился с заместителем директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) о внесении недостоверных данных к экспертизе таким образом, чтобы разница в рыночной стоимости между ЖК на Печерске и на окраине Киева была минимальной - 7 млн грн.
В обмен на это чиновник ГНИЭКЦ получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн. Пресс-служба НАБУ привела хронологию событий и переговоров участников преступления.
По данным УП, НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила четырех прокуроров, которые вели это дело.
По словам источника, 2 декабря Татарову должны были объявлять подозрение в передаче взятки. В то же время детективы НАБУ увидели в реестре постановление о замене прокуроров.
Это решение Венедиктовой, которая ввела в дело себя и тоже теперь значится среди прокуроров, ведущих дело Татарова. При этом отстраненным прокурорам САП постановление еще не предоставили.
Сведения о замене внесены в Единый реестр досудебных решений.
Кроме этого, детективы НАБУ подавали в суд ходатайство об обыске у Татарова. Однако, по словам источника УП, в результате слива информации последний узнал о следственных действиях, которые готовятся, и о готовящемся подозрении.
Ранее УП стало известно, что НАБУ расследует дело, касающееся возможной причастности Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася. С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.
По данным издания, антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.
Сегодня чиновника МВД ВАКС арестовал с залогом в 1 млн грн.