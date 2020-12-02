В НАБУ заявили о давлении на следствие по делу Микитася со стороны Офиса генпрокурора

Стало известно, что заместителю Ермака подготовили подозрение, но Венедиктова остановила его вручение.

Офис генпрокурора препятствует привлечению виновных к ответственности по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, в котором подозреваемым является экс-нардеп и бывший конечный бенефициарный владелец "Укрбуда" Максим Микитась.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Вечером 1 декабря 2020 года генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

В результате таких действий детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли своевременно сообщить о подозрении третьему возможному участнику указанного преступления - бывшему чиновнику государственной компании "Укрбуд".

"Национальное бюро убеждено, что эта ситуация - продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние полгода Офис генерального прокурора прибегает к таким действий не впервые", - отмечают в НАБУ.

Антикоррупционное бюро также обнародовало переписку по делу о завладении 81 млн грн НГУ.

Сообщается, что в рамках расследования Нацполицией дела о завладении имуществом ГУ Национальной гвардии Украины на 81 млн грн следователь назначил судебную оценочно-строительную экспертизу, которая должна установить истинную рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева , которые были предметом обмена между НГУ и компанией-застройщица.

Детективы НАБУ расследовали эти же факты и в марте 2018 года потребовали дело у Нацполиции.

Бывший народный депутат в сговоре с экс-чиновником государственной компании "Укрбуд" договорился с заместителем директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) о внесении недостоверных данных к экспертизе таким образом, чтобы разница в рыночной стоимости между ЖК на Печерске и на окраине Киева была минимальной - 7 млн грн.

В обмен на это чиновник ГНИЭКЦ получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн. Пресс-служба НАБУ привела хронологию событий и переговоров участников преступления.

По данным УП, НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила четырех прокуроров, которые вели это дело.

По словам источника, 2 декабря Татарову должны были объявлять подозрение в передаче взятки. В то же время детективы НАБУ увидели в реестре постановление о замене прокуроров.

Это решение Венедиктовой, которая ввела в дело себя и тоже теперь значится среди прокуроров, ведущих дело Татарова. При этом отстраненным прокурорам САП постановление еще не предоставили.

Сведения о замене внесены в Единый реестр досудебных решений.

Кроме этого, детективы НАБУ подавали в суд ходатайство об обыске у Татарова. Однако, по словам источника УП, в результате слива информации последний узнал о следственных действиях, которые готовятся, и о готовящемся подозрении.

Ранее УП стало известно, что НАБУ расследует дело, касающееся возможной причастности Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася. С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.

По данным издания, антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.