Милованов: если не ввести локдаун, в какой-то момент болеть будет половина людей

"Искажение экономической ситуации так или иначе будет. Поэтому нужно взять пандемию под контроль".

Милованов: если не ввести локдаун, в какой-то момент болеть будет половина людей
Фото: medium.com/@KSE/

Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Тимофей Милованов считает целесообразным введение долгосрочного локдауна в Украине. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Я выступаю за введение долгосрочного, трех-четырехнедельного непрерывного ограничения, но не для всей экономики, а там, где вероятность распространения вируса наиболее высока. Я не за то, чтобы локдаунить всю экономику время от времени. Или вводить краткосрочные запреты. Нужно прекратить распространение, улучшить эпидемиологическую ситуацию и затем перейти к адаптивному ограничению. Когда я говорю о жестком локдауне, я говорю о непрерывности", - отметил Милованов.

По его словам, введение модели локдауна выходного дня приведет к 0,14% падению ВВП, тогда как жесткий локдаун, вроде весеннего, - к 0,3%, поскольку многие бизнесы, по мнению советника главы ОП, подстроились под новые обстоятельства.

Тимофей Милованов утверждает, что на действие жесткого локдауна весной приходится лишь 1% падения ВВП. Остальные 5% обусловлены "кризисом, внешними и внутренними факторами".

"Если мы не сделаем локдаун, в какой-то момент болеть будет половина людей. Или треть. Расскажу о Киевской школе экономики. Мы открылись в сентябре. Через месяц в аудитории появились больные - ушли на самоизоляцию на две недели. Вышли. Через 7 семь дней группу снова закрыли, потому что опять есть больные. Если не будет локдауна и контроля, такая ситуация будет постоянно. Искажение экономической ситуации так или иначе будет. Поэтому нужно взять пандемию под контроль", - резюмировал Милованов.

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