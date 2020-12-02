Милованов: если не ввести локдаун, в какой-то момент болеть будет половина людей

"Искажение экономической ситуации так или иначе будет. Поэтому нужно взять пандемию под контроль".

Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Тимофей Милованов считает целесообразным введение долгосрочного локдауна в Украине. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Я выступаю за введение долгосрочного, трех-четырехнедельного непрерывного ограничения, но не для всей экономики, а там, где вероятность распространения вируса наиболее высока. Я не за то, чтобы локдаунить всю экономику время от времени. Или вводить краткосрочные запреты. Нужно прекратить распространение, улучшить эпидемиологическую ситуацию и затем перейти к адаптивному ограничению. Когда я говорю о жестком локдауне, я говорю о непрерывности", - отметил Милованов.

По его словам, введение модели локдауна выходного дня приведет к 0,14% падению ВВП , тогда как жесткий локдаун, вроде весеннего, - к 0,3%, поскольку многие бизнесы, по мнению советника главы ОП, подстроились под новые обстоятельства.

Тимофей Милованов утверждает, что на действие жесткого локдауна весной приходится лишь 1% падения ВВП . Остальные 5% обусловлены "кризисом, внешними и внутренними факторами".

"Если мы не сделаем локдаун, в какой-то момент болеть будет половина людей. Или треть. Расскажу о Киевской школе экономики. Мы открылись в сентябре. Через месяц в аудитории появились больные - ушли на самоизоляцию на две недели. Вышли. Через 7 семь дней группу снова закрыли, потому что опять есть больные. Если не будет локдауна и контроля, такая ситуация будет постоянно. Искажение экономической ситуации так или иначе будет. Поэтому нужно взять пандемию под контроль", - резюмировал Милованов.