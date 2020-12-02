В Гонконге посадили активиста Джошуа Вонга и двух его соратников

24-летний Вонг - один из самых известных участников демократических протестов в Гонконге.

Суд приговорил к заключению известного активиста Джошуа Вонга и двух его соратников, Агнес Чоу и Айвана Лама, за организацию в Гонконге акции протеста в 2019 году.

2 декабря Вонга осудили на 13,5 месяцев тюрьмы, Агнес Чоу - на 10 месяцев, а Айвана Лама - на 7 месяцев, передает DW.

"Дальнейшие дни будут тяжелыми, но мы будем держаться", - прокричал Вонг, когда его выводили из зала суда.

Ранее все трое осужденных активистов признали свою вину в организации несанкционированного митинга напротив здания полицейского президиума 21 июня 2019 года. После этого их поместили под стражу. Активисты надеются, что их заключение привлечет внимание мировой общественности к судебной системе Гонконга, которой, по мнению активистов, руководит Пекин.

24-летний Вонг - один из самых известных участников демократических протестов в Гонконге. Он начал организовывать демонстрации еще в подростковом возрасте.

Три года назад Вонга и его единомышленников уже приговаривали к нескольким месяцам тюремного заключения в связи с "зонтичной революцией" 2014 года.

Напомним, в 2019-м начались массовые протесты в Гонконге. Митингующие выступили против усиления влияния Пекина в Гонконге и решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей.