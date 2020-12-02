До 25 декабря локдауна точно не будет, - "слуга народа" Янченко

Решение о жестком карантине в дальнейшем будет зависеть от эпидемиологической динамики.

До 25 декабря локдауна точно не будет, - "слуга народа" Янченко
Галина Янченко
Фото: Макс Требухов

В Украине не будут вводить локдаун до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

Об этом рассказала депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, передает "Укринформ".

"По моей информации, до католического Рождества локдауна точно не будет", - сказала она.

Янченко добавила, что принятие решения о жестком карантине в дальнейшем "будет зависеть от эпидемиологической динамики".

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет 100%. На сегодня продолжаются обсуждения, когда именно его вводить - в декабре или 2 января. Также сообщалось, что правительство не будет продолжать карантин выходного дня.

Ранее глава Минздрава Максим Стапанов заявил, что карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта. Однако, он отметил, что сейчас проект решения о локдауне "еще даже не готовили".

Народный депутат Давид Арахамия также говорил, что Кабмин размышляет над введением "интеллектуального локдауна", который будет учитывать реалии заболеваемости коронавирусом в каждом регионе. По его словам, вероятность полного локдауна - 90%. Этот локдаун должен быть "скорректирован на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт".

Согласно результатам опроса группы "Рейтинг", 58% жителей Украины поддерживают введение локдауна в период новогодних праздников.

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