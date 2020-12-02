С апреля в Украине уволилось чуть более 5 тысяч врачей, - НСЗУ

Электронная система здравоохранения зарегистрировала более тысячи новых специалистов.

С апреля в Украине уволилось чуть более 5 тысяч врачей, - НСЗУ
Фото: facebook/Геннадій Зубко

По данным электронной системы здравоохранения, с апреля этого года уволилось чуть более 5 тысяч врачей специализированного звена. Также система зарегистрировала более тысячи новых специалистов.

Об этом информирует пресс-служба Национальной службы здоровья.

"Трансформация системы обнаружила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности", - говорится в сообщении.

По данным НСЗУ, за апрель-сентябрь среднемесячные расходы на оплату труда до вычета налогов в медучреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, составляли для руководителей учреждений - 23,5 тыс. грн, для врачей - почти 9 тыс. грн, для среднего медперсонала - 7,5 тыс. грн, для младшего медперсонала - 6,1 тыс. грн.

Министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник заявил, что Кабинет министров не предусмотрел повышения зарплаты медикам в проекте госбюджета на 2021 год, поданного Минздравом на рассмотрение Верховной Рады. При этом бюджетный запрос предусматривает, что зарплата врача в следующем году должна составлять 23 тыс. грн, среднего медперсонала - 17 тыс. грн, младшего медперсонала - 12 тыс. грн.

Ранее в НСЗУ сообщали, что на оплату медучреждениям, которые лечат пациентов с COVID-19, не хватает 5,6 млрд грн.

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