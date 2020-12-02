Народные депутаты приняли за основу законопроект "О виртуальных активах"
За это решение проголосовали 230 депутатов.
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3637 "О виртуальных активах".
Об этом сообщила пресс-служба парламента.
За это решение проголосовали 230 депутатов.
"Рынок виртуальных активов требует надлежащего законодательного урегулирования, которое призвано не только предоставить возможность участникам общественных правоотношений распоряжаться такими объектами, но и обеспечить баланс интересов участников рынка и способствовать поступлению инвестиций в Украину", - говорится в Пояснительной записке.
Законопроектом предусматривается комплексное урегулирование правоотношений, возникающих в связи с оборотом виртуальных активов в Украине, определить права и обязанности участников рынка виртуальных активов, принципы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов.
Документом предусмотрено, что его действие применяется к правоотношениям, возникающим: 1) при поставке услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, когда поставщик таких услуг имеет зарегистрированное местонахождение или постоянное представительство на территории Украины; 2) в связи с осуществлением сделки относительно виртуальных активов, если лицо, осуществляющее эту сделку, определяет, что в такой сделке применяется право Украины, если это не противоречит положениям действующих международных договоров Украины.
Согласно проекту закона, центральным органом исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере обращения виртуальных активов, является Министерство цифровой трансформации Украины. На Минцифры возложены задачи, в частности, осуществление государственного регулирования и контроля за оборотом виртуальных активов на территории Украины, обеспечение и осуществление контроля, в пределах компетенции, выполнения участниками рынка виртуальных активов законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Также законопроект определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанным с виртуальными активами, через прохождение процедур государственной регистрации одного или нескольких видов деятельности:
- хранение или администрирование виртуальных активов и ключей виртуальных активов;
- обмен виртуальных активов;
- перевод виртуальных активов;
- участие и предоставление финансовых услуг, связанных с предложением эмитента и/или продажей виртуальных активов.
Напомним, в сентябре стало известно, что в Украине самое большое применение виртуальных активов населением в мире. В Минцифры объяснили, что виртуальные активы стали удобными для использования украинцами, потому что мы имеем ряд ограничений в более традиционных сферах: отсутствует фондовый рынок, ограничен доступ к мировому рынку капиталов, при этом вход в рынок недвижимости высок. К тому же в Украине есть ограничения законодательства и банковской системы по международным переводам.