Харьковский горсовет изменил регламент, чтобы провести первую сессию без Кернеса

Депутаты изберут председательствующего, который будет вести сессии до избрания секретаря горсовета.

Харьковский горсовет внес изменения в регламент, чтобы провести первую сессию нового созыва без мэра Геннадия Кернеса, находящегося на лечении в Германии.

За соответствующее решение в среду проголосовали 53 депутата, против - 7 и 2 воздержались, передает харьковское издание "Status Quo".

Согласно принятым изменениям, если мэр избран, но по уважительным причинам не может принять участие в первой сессии, депутаты горсовета большинством голосов выбирают председательствующего. Он будет вести сессии до избрания секретаря горсовета. До избрания председательствующего сессию ведет глава соответствующей избирательной комиссии.

В случае, если избранный городской голова не предложил кандидатуры секретаря горсовета, депутаты выбирают президиум в составе 3-5 человек, члены которого будут проводить сессии горсовета до избрания секретаря. До избрания президиума сессии также ведет глава соответствующей избирательной комиссии.

В ходе обсуждения депутат Игорь Черняк заявил, что должность председательствующего не предусмотрена действующим законодательством. В ответ секретарь горсовета Алексндр Новак заявил, что речь идет исключительно о проведении первой сессии.

Напомним, в начале сентября Геннадий Кернес заболел коронавирусом, в связи с осложнением состояния здоровья его вывезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Шарите.

Несмотря на болезнь, Кернес был зарегистрирован кандидатом на выборах мэра Харькова. 25 октября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила его победителем выборов и признала его Харьковским городским головой. За Кернеса отдали голоса 60,34% избирателей.