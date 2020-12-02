Харьковский горсовет изменил регламент, чтобы провести первую сессию без Кернеса

Депутаты изберут председательствующего, который будет вести сессии до избрания секретаря горсовета.

Харьковский горсовет изменил регламент, чтобы провести первую сессию без Кернеса
Фото: city.kharkov.ua

Харьковский горсовет внес изменения в регламент, чтобы провести первую сессию нового созыва без мэра Геннадия Кернеса, находящегося на лечении в Германии.

За соответствующее решение в среду проголосовали 53 депутата, против - 7 и 2 воздержались, передает харьковское издание "Status Quo".

Согласно принятым изменениям, если мэр избран, но по уважительным причинам не может принять участие в первой сессии, депутаты горсовета большинством голосов выбирают председательствующего. Он будет вести сессии до избрания секретаря горсовета. До избрания председательствующего сессию ведет глава соответствующей избирательной комиссии.

В случае, если избранный городской голова не предложил кандидатуры секретаря горсовета, депутаты выбирают президиум в составе 3-5 человек, члены которого будут проводить сессии горсовета до избрания секретаря. До избрания президиума сессии также ведет глава соответствующей избирательной комиссии.

В ходе обсуждения депутат Игорь Черняк заявил, что должность председательствующего не предусмотрена действующим законодательством. В ответ секретарь горсовета Алексндр Новак заявил, что речь идет исключительно о проведении первой сессии.

Напомним, в начале сентября Геннадий Кернес заболел коронавирусом, в связи с осложнением состояния здоровья его вывезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Шарите.

Несмотря на болезнь, Кернес был зарегистрирован кандидатом на выборах мэра Харькова. 25 октября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила его победителем выборов и признала его Харьковским городским головой. За Кернеса отдали голоса 60,34% избирателей.

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