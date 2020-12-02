Рада проголосовала за изменения в области соцзащиты населения в связи с коронавирусом

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №3486 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

За это решение проголосовали 287 нардепов.

"Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты работников в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", разработан с целью обеспечения социальной защиты безработных, работников и работодателей, которые могут столкнуться с негативными социально-экономическими последствиями в период карантина", - говорится в пояснительной записке.

Законом, в частности:

приведены в соответствие сроки, в которые работодатели сообщают в соответствующий территориальный центр занятости о запланированном массовом высвобождении работников;

урегулирован вопрос о выдаче ваучеров лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности;

разрешено главам семейных фермерских хозяйств платить единый социальный взнос за себя и за членов семейного фермерского хозяйства и т.д..

Законом определено, что средства, поступившие в государственный бюджет от уплаты административно-хозяйственных санкций и пени, могут использоваться Фондом социальной защиты инвалидов для выдачи работодателям компенсаций, определенных в Законе Украины «О занятости населения», которые обеспечивают трудоустройство лиц с инвалидностью из числа зарегистрированных безработных по направлению центров занятости.

Напомним, 1 апреля Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" № 540-IX, принятый парламентом 30 марта.

Документом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине. Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% к заработной плате медикам и другим работникам, привлеченным к лечению больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающим услуги гражданам, находящимся дома, - до 100% заработной платы.