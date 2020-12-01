Германия передала украинским военным 20 аппаратов ИВЛ

Бундесвер передал ВСУ медицинских материалов и оборудования на сумму около 130 тыс. евро.

20 мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких и средства личной защиты от коронавируса на общую сумму около 130 тысяч евро посол Федеративной Республики Германии Анка Фельдхузен передала от немецкого правительства на нужды командования Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует посольство Германии в Украине.

"В целом Бундесвер сейчас передал Вооруженным Силам Украины медицинских материалов и оборудования на сумму около 130 000 евро. Семь европаллет с гуманитарным грузом были доставлены из Бланкенбурга в горах Гарц в Киев . Особенно важны 20 мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые в критических случаях могут спасти жизни, а спасатели могут их гибко применять в случае необходимости. Среди предметов, передаваемых в дар, есть респираторы класса FFP 2, защитные очки, дезинфекционные средства и защитные перчатки для ежедневных потребностей в госпитале", - говорится в сообщении.

Фото: посольство Германии в Украине

В посольстве напомнили, что Вооруженные Силы Германии - Бундесвер - оказывают гуманитарную помощь Украине регулярно. Например, с 2014 года 134 солдата Вооруженных Сил Украины, раненных во время конфликта на Востоке Украины, прошли лечение в пяти немецких военных госпиталях.

Еще одним из важных аспектов поддержки украинской военной медицины заключается в улучшении ее оснащения медицинскими приборами. В 2019 году Главному военному клиническому госпиталю в Киеве была передана диагностическая аппаратура стоимостью 1,5 миллиона евро.

В 2020 году сумма помощи, направленная на приобретение медицинского оборудования, составляет в целом 3,1 млн евро.