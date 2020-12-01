СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, который пропагандирует создание автономии в Закарпатье

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины провели санкционированные обыски у функционеров одного из благотворительных фондов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

"В частности изучается возможное вмешательство во внутренние дела Украины и причинение вреда государственной безопасности. Речь идет о фейковом распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные наши регионы. Также следствие изучает факты поддержки отдельными украинскими общественными деятелями государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности, в том числе в совершении действий с признаками государственной измены", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время проведения в стране местных выборов. Один из них - это государственный секретарь канцелярии премьер-министра.

25 октября, в день местных выборов в Украине, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".