СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, который пропагандирует создание автономии в Закарпатье

Следствие изучает факты поддержки "отдельными украинскими общественными деятелями" государственных органов Венгрии.

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины провели санкционированные обыски у функционеров одного из благотворительных фондов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В частности изучается возможное вмешательство во внутренние дела Украины и причинение вреда государственной безопасности. Речь идет о фейковом распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные наши регионы. Также следствие изучает факты поддержки отдельными украинскими общественными деятелями государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности, в том числе в совершении действий с признаками государственной измены", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время проведения в стране местных выборов. Один из них - это государственный секретарь канцелярии премьер-министра.

25 октября, в день местных выборов в Украине, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

После этого МИД пригласил посла Венгрии и вручил ему ноту протеста.

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