Для помощи бизнесу на карантине из COVID-фонда надо выделить 15 млрд грн, - Кабмин

Единовременное пособие в размере 8 тысяч гривен, предусмотренное президентским законопроектом о поддержке бизнеса на карантине, может касаться 2 миллионов граждан, что предусматривает расходы в сумме около 15 млрд гривен. Деньги выделят из COVID-фонда.

Об этом представители Кабмина заявили на заседании комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, информирует пресс-служба комитета.

"В случае введения, выплаты будут осуществляться с помощью государственного онлайн сервиса "Дія", по заявлению гражданина", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что комитет рекомендовал Раде включить законопроект в повестку дня сессии, сократить срок подачи альтернативных ему законопроектов, а также сроки рассмотрения документа в первом чтении.

"Это крайне важный и амбициозный проект. В Украине еще не было такого, чтобы государство за две-три недели компенсировало потери 1,5-2 миллионам граждан электронным способом. Мы сможем не только разорвать цепочку заболеваемости с помощью введения локдауна, но и помочь тем домохозяйствам, кто в этом нуждается, встретить достойно Новый год. И уже главным делом в следующем году будет обеспечить экономический рост уже здоровой нации украинцев", - заявила глава комитета Галина Третьякова.

Напомним, 24 ноября Офис президента обнародовал видео, в котором Владимир Зеленский сообщил, каким образом государство будет поддерживать бизнес, который не может работать из-за введения карантина.

Глава государства заявил, что предполагается единовременное пособие в размере 8 тыс. гривен тем, чья сфера деятельности попадает под запрет усиления карантина.

Также будут выплачивать единовременную материальную помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест.

Кроме того, компенсируют выплаты на уплату ЕСВ, а также погасят налоговые долги почти 4 млн граждан граждан, если его сумма до 3060 гривен.

Планируется также восстановить программы, работавшие во время весеннего локдауна: материальная помощь ФЛП с детьми до 10 лет, кредитные каникулы, компенсации по безработице.

26 ноября президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона №4429 "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2". Документ определен президентом как неотложный.