Для помощи бизнесу на карантине из COVID-фонда надо выделить 15 млрд грн, - Кабмин

Помощь может касаться 2 миллионов граждан.

Для помощи бизнесу на карантине из COVID-фонда надо выделить 15 млрд грн, - Кабмин
Фото: НБУ

Единовременное пособие в размере 8 тысяч гривен, предусмотренное президентским законопроектом о поддержке бизнеса на карантине, может касаться 2 миллионов граждан, что предусматривает расходы в сумме около 15 млрд гривен. Деньги выделят из COVID-фонда.

Об этом представители Кабмина заявили на заседании комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, информирует пресс-служба комитета.

"В случае введения, выплаты будут осуществляться с помощью государственного онлайн сервиса "Дія", по заявлению гражданина", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что комитет рекомендовал Раде включить законопроект в повестку дня сессии, сократить срок подачи альтернативных ему законопроектов, а также сроки рассмотрения документа в первом чтении.

"Это крайне важный и амбициозный проект. В Украине еще не было такого, чтобы государство за две-три недели компенсировало потери 1,5-2 миллионам граждан электронным способом. Мы сможем не только разорвать цепочку заболеваемости с помощью введения локдауна, но и помочь тем домохозяйствам, кто в этом нуждается, встретить достойно Новый год. И уже главным делом в следующем году будет обеспечить экономический рост уже здоровой нации украинцев", - заявила глава комитета Галина Третьякова.

Напомним, 24 ноября Офис президента обнародовал видео, в котором Владимир Зеленский сообщил, каким образом государство будет поддерживать бизнес, который не может работать из-за введения карантина.

Глава государства заявил, что предполагается единовременное пособие в размере 8 тыс. гривен тем, чья сфера деятельности попадает под запрет усиления карантина.

Также будут выплачивать единовременную материальную помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест.

Кроме того, компенсируют выплаты на уплату ЕСВ, а также погасят налоговые долги почти 4 млн граждан граждан, если его сумма до 3060 гривен.

Планируется также восстановить программы, работавшие во время весеннего локдауна: материальная помощь ФЛП с детьми до 10 лет, кредитные каникулы, компенсации по безработице.

26 ноября президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона №4429 "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2". Документ определен президентом как неотложный.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц УкраиныМИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины
Назван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны СШАНазван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны США
В Берлине автомобиль намеренно врезался в ворота офиса МеркельВ Берлине автомобиль намеренно врезался в ворота офиса Меркель
Лукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить БеларусьЛукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить Беларусь
Железняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабряЖелезняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабря
Блок рекламы


Похожие новости
Власти Украины надеются на дополнительный 1 млрд долл. от БайденаВласти Украины надеются на дополнительный 1 млрд долл. от Байдена
Киев получил большую партию медицинской гуманитарной помощи из Европы и СШАКиев получил большую партию медицинской гуманитарной помощи из Европы и США
Кабмин на внеочередном заседании утвердил проект бюджета-2021 ко второму чтениюКабмин на внеочередном заседании утвердил проект бюджета-2021 ко второму чтению
Кабмин поддержал закон об изменениях в НАБУКабмин поддержал закон об изменениях в НАБУ
Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке бизнеса на карантинеЗеленский внес в Раду законопроект о поддержке бизнеса на карантине
«Пакет малыша» возвращается. Кабмин принял постановление«Пакет малыша» возвращается. Кабмин принял постановление
Кабмин продлил экономические санкции в отношении РоSSии до конца 2021 годаКабмин продлил экономические санкции в отношении РоSSии до конца 2021 года
"Дыра в госбюджете на 2020 год будет по меньшей мере 40 млрд гривен", - нардеп Железняк"Дыра в госбюджете на 2020 год будет по меньшей мере 40 млрд гривен", - нардеп Железняк
Кабмин назначил главу ГоссервисстрояКабмин назначил главу Госсервисстроя
У Зеленского помощь бизнесу собираются финансировать из ковидного фондаУ Зеленского помощь бизнесу собираются финансировать из ковидного фонда
Последние новости
Подгружаем последние новости