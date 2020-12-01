ЕСПЧ решил присоединить к "донбасскому делу" Украины против РоSSии два других межгосударственных дела

Теперь дело получило название "Украина и Нидерланды против РоSSии".

Большая палата Европейского суда по правам человека решила присоединить к "донбасскому делу" Украины против РоSSии два других межгосударственных дела.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина.

"Только что произошло интересное развитие событий в межгосударственном деле Ukraine v. Russia (re Eastern Ukraine) no. 8019/16 (касается детей на Донбассе, - ред.). Большая Палата ЕСПЧ сообщила, что решила присоединить к этому делу еще Ukraine v. Russia no. 43800/14 (относительно детей из государственных учреждений, которых незаконно вывозили в РоSSию в начале войны) и the Netherlands v. Russia no. 28525/20 (это голландский межгос относительно MH17)", - написал Лищина в фейсбуке.

По его словам, теперь дело получило название Украина и Нидерланды против РоSSии nos. 43800/14, 8019/16 и 28525/20.

Заместитель министра юстиции отмечает, что для Украины это решение имеет свои плюсы и минусы.

"Плюсы в том, что в голландском деле больше материала по уголовному делу по MH17, которых нам в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле. Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на суверенную украинскую территорию", - пояснил Лищина в Facebook.

Впрочем, решение Большой палаты может затянуть рассмотрение дела, поскольку на сегодня голландское заявление еще не коммуницировано Россией .

В то же время Лищина подчеркнул, что ЕСПЧ в целом неторопливо рассматривает подобные дела, поэтому такое затягивание "вряд ли можно считать серьезным риском".

"В любом случае, мы будем просить ЕСПЧ ускорить рассмотрение голландского дела с тем, чтобы объединение заявлений, которое Украина поддерживает, не привело к затягиванию рассмотрения ее жалоб", - добавил замминистра.